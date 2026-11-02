Ο Μπιλ Μάρεϊ τρολάρει οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ για το μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του – «Με προβληματίζει» (Video)

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Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ διέκοψε τη Δευτέρα μια ζωντανή συνέντευξη του CNBC με έναν από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας το αδιάκοπο χαμόγελο του αξιωματούχου.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC για να προωθήσει μια νέα σειρά streaming, επιτέθηκε στον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου.

«Γιατί αυτός ο άνθρωπος χαμογελάει συνέχεια; Είμαι λίγο προβληματισμένος», είπε ο Μάρεϊ. «Όχι ανήσυχος, προβληματισμένος».

Bill Murray is in the Squawk Box studio and asks Kevin Hassett, "Why is that man always smiling? I’m a little concerned. Not worried. Concerned." https://t.co/bGT0UJIoS9 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Ο Χάσετ ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει μαζί με τους συμπαρουσιαστές του “Squawk Box”, Τζο Κέρνεν και Μπέκι Κουίκ, μέσω δορυφορικής μετάδοσης από τον Λευκό Οίκο. Ο Μάρεϊ συμμετείχε στη συνέντευξη από το πλατό της εκπομπής στο Μανχάταν.

«Θα το μετάνιωνα αν δεν εκμεταλλευόμουν αυτή την ευκαιρία. Θα μπορούσες απλώς να πεις τα λόγια, “Ο σκύλος μου μόλις πέθανε”; Θέλω να δω τι θα συμβεί στο χαμόγελό σου», είπε ο Μάρεϊ στον Χάσετ.

«Λοιπόν», απάντησε ο Χάσετ γελώντας, «είναι ο σκύλος σου ή ο σκύλος μου;»

«Ο σκύλος σου», είπε ο Μάρεϊ.

«Εντάξει», είπε ο Χάσετ συνοφρυωμένος. «Ο σκύλος μου μόλις πέθανε».

BILL MURRAY: Could you just say the words, ‘My dog just died.’ I want to see what happens to your smile HASSETT: Well is it your dog, or my dog? MURRAY: Your dog HASSETT: Okay. My dog just died 😕 https://t.co/pEvyMwzK9e — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2026

Παρά τη μάλλον τραγική δήλωση, η έκφραση του συμβούλου μόνο στιγμιαία ήταν συμβατή με τη φράση και στη συνέχεια… το χαμόγελο επέτρεψε εκεί που ήταν.

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