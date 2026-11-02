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02.11.2026 21:13

Ο Μπιλ Μάρεϊ τρολάρει οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ για το μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του – «Με προβληματίζει» (Video)

02.11.2026 21:13
bill murrey

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Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ διέκοψε τη Δευτέρα μια ζωντανή συνέντευξη του CNBC με έναν από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας το αδιάκοπο χαμόγελο του αξιωματούχου.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC για να προωθήσει μια νέα σειρά streaming, επιτέθηκε στον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου.

«Γιατί αυτός ο άνθρωπος χαμογελάει συνέχεια; Είμαι λίγο προβληματισμένος», είπε ο Μάρεϊ. «Όχι ανήσυχος, προβληματισμένος».

Ο Χάσετ ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει μαζί με τους συμπαρουσιαστές του “Squawk Box”, Τζο Κέρνεν και Μπέκι Κουίκ, μέσω δορυφορικής μετάδοσης από τον Λευκό Οίκο. Ο Μάρεϊ συμμετείχε στη συνέντευξη από το πλατό της εκπομπής στο Μανχάταν.

«Θα το μετάνιωνα αν δεν εκμεταλλευόμουν αυτή την ευκαιρία. Θα μπορούσες απλώς να πεις τα λόγια, “Ο σκύλος μου μόλις πέθανε”; Θέλω να δω τι θα συμβεί στο χαμόγελό σου», είπε ο Μάρεϊ στον Χάσετ.

«Λοιπόν», απάντησε ο Χάσετ γελώντας, «είναι ο σκύλος σου ή ο σκύλος μου;»

«Ο σκύλος σου», είπε ο Μάρεϊ.

«Εντάξει», είπε ο Χάσετ συνοφρυωμένος. «Ο σκύλος μου μόλις πέθανε».

Παρά τη μάλλον τραγική δήλωση, η έκφραση του συμβούλου μόνο στιγμιαία ήταν συμβατή με τη φράση και στη συνέχεια… το χαμόγελο επέτρεψε εκεί που ήταν.

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