«Moonsong: A Life In Seven Verses»: Με ένα cast αστέρων συστήνεται στο AFM η νέα βιογραφική ταινία της Rebecca Miller

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Με κορυφαία χολιγουντιανά ονόματα εμπλουτίστηκε η νέα βιογραφική ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ (Rebecca Miller), «Moonsong: A Life In Seven Verses», η οποία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης συγγραφέως Μάργκαρετ Γουάιζ Μπράουν (Margaret Wise Brown).

Πρωταγωνιστούν η υποψήφια για Όσκαρ Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning) και η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore). Στο καστ της φιλόδοξης παραγωγής εντάχθηκαν οι Έμα Τόμσον (Emma Thompson), Τζος Χάρτνετ (Josh Hartnett), Σάλι Χόκινς (Sally Hawkins), Ντάνι Χιούστον (Danny Huston), Ρόμπερτ Αραμάγιο (Robert Aramayo) και Κλόι Πίρι (Chloe Pirrie).

Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρία παραγωγής The Veterans θα ξεκινήσει τις διεθνείς πωλήσεις στην αγορά του American Film Market (AFM) παρουσιάζοντας ένα βίντεο-προεπισκόπηση και το σενάριο της ταινίας, ενώ η CAA Media Finance θα εκπροσωπήσει τα δικαιώματα για την αμερικανική αγορά.

Josh Hartnett, Emma Thompson, Sally Hawkins, Danny Huston, Robert Aramayo & Chloe Pirrie Join Elle Fanning & Julianne Moore In Rebecca Miller’s ‘Moonsong: A Life In Seven … https://t.co/AVnVS4pYoR — Deadline (@DEADLINE) November 2, 2026

Τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, η ταινία ακολουθεί τη Γουάιζ Μπράουν καθώς ανακαλύπτει το σπάνιο ταλέντο της στη συγγραφή παιδικών ιστοριών και πρωτοπορεί με μια νέα προσέγγιση στην παιδική λογοτεχνία, πλαισιωμένη από μια κοινότητα σπουδαίων δημιουργών και εκπαιδευτικών. Είναι η ένατη ταινία της Μίλερ, η οποία υπογράφει και το σενάριο βασισμένο στη βιογραφία του 1992 «Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon» του Λέοναρντ Σ. Μάρκους (Leonard S. Marcus).

«Η Μάργκαρετ Γουάιζ Μπράουν είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες που έχω ανακαλύψει ποτέ», ανέφερε σε δήλωσή της η σκηνοθέτις.

«Δεν έχασε ποτέ την παιδική της ματιά για τον κόσμο και εξελίχθηκε σε φαινόμενο στον τομέα της, εκδίδοντας πάνω από εκατό βιβλία, ανάμεσά τους τα “Goodnight Moon”, “Little Fur Family” και “The Runaway Bunny”, τίτλοι που έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», συμπλήρωσε.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2027 με τον Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) να έχει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Την ομάδα των παραγωγών συμπληρώνουν ο συνεργάτης της Μίλερ στη Round Films, Ντέιμον Καρντάσις (Damon Cardasis) και οι Αμάντα Γκούντγουιν (Amanda Goodwin), Κέρι Σέλιγκ (Keri Selig) και Σάσα Αλεξάντερ (Sasha Alexander).

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