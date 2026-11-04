Παλλήνη: Άφαντο παραμένει το υποπολυβόλο MP5 που… έχασε αστυνομικός – Ψάχνει απεγνωσμένα η ΕΛ.ΑΣ

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Συνεχίζονται – απεγνωσμένα – οι έρευνες από τις Αρχές για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5, το οποίο έχασε αστυνομικός στην Παλλήνη, κατά τη διαδρομή του προς την υπηρεσία του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός. Αναζητείται από τους αστυνομικούς, αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή».

Η ίδια σημείωσε ότι ήδη «σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη ο αστυνομικός», ενώ όσον αφορά στον ασύρματο και στη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που έφερε χθες ο αστυνομικός πηγαίνοντας για φύλαξη στόχου, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «τα υπόλοιπα δημόσια υλικά βρέθηκαν».

«Δεν μπορεί να είναι κανονική πλημμελής φύλαξη οπλισμού»

«Δεν μπορεί να είναι κανονική η πλημμελής φύλαξη οπλισμού σε καμία περίπτωση. Για αυτό και ακολουθήθηκε η διαδικασία», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, ενώ, αναφερόμενη στον 51χρονο αστυνομικό, σημείωσε ότι «είναι αντιμέτωπος με ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες».

«Αναζητούμε τον οπλισμό και για λόγους ασφαλείας», πρόσθεσε η ίδια και τόνισε ότι στην Παλλήνη πραγματοποιείται «πολύ μεγάλη έρευνα με αστυνομικούς και της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ».

Το χρονικό της κλοπής

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο αστυνομικός λίγο πριν πάει για υπηρεσία, έχασε τον εξοπλισμό του. Σε αυτόν είχε ένα υποπολυβόλο MP5, μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης καθώς και τον υπηρεσιακό του ασύρματο.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι το πώς τα έχασε. Ο εν λόγω αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πήγαινε στην υπηρεσία του, είχε τον εξοπλισμό μέσα σε… σακούλα σούπερ μάρκετ. Οπως οδηγούσε τη μηχανή του ωστόσο, η σακούλα σκίστηκε, το όπλο, η κρότου λάμψης και ο ασύρματος έπεσαν και δεν το πήρε ποτέ χαμπάρι…

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