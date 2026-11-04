Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προσωπική ήττα για τον Τραμπ – Στο… απόλυτο κενό οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, εκφράζοντας την απόρριψη των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ και της ατζέντας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι ψηφοφόροι επέλεξαν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους λόγω ανησυχιών για τη διαφθορά, την οικονομική προσιτότητα και την έλλειψη επαρκούς κοινοβουλευτικής εποπτείας της κυβέρνησης Τραμπ.

Με την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, οι Δημοκρατικοί αποκτούν σημαντικές ερευνητικές εξουσίες για να εξετάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διακυβέρνηση του Τραμπ κατά το υπόλοιπο της θητείας του.

Τα αποτελέσματα των εκλογών ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την πορεία της προεδρικής υποψηφιότητας των Ρεπουμπλικάνων για το 2028 και τη νομοθετική ατζέντα της παρούσας κυβέρνησης.

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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές. Και εκείνοι το έκαναν. Και απέρριψαν κατηγορηματικά τόσο τις πολιτικές του όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι Δημοκρατικοί έχουν κατακτήσει τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου, με τους ψηφοφόρους να εκφράζουν μια ηχηρή απόρριψη της ατζέντας του Τραμπ, σε συνδυασμό με ένα σαφές μήνυμα ότι το Κογκρέσο δεν έχει κάνει αρκετά για να ασκήσει έλεγχο στη διοίκησή του και πρέπει να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής προσιτότητας και της διαφθοράς.

Προσωπικές επιλογές

Η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία έρχεται μετά από μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αποκτήσουν την μεγαλύτερη πλειοψηφία που είχαν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν πέντε έδρες που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί στην Αϊόβα, το Κάνσας, το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και το Τέξας – μια πολιτεία που από καιρό ονειρεύονταν να γίνει «μπλε».

Σε αρκετές από αυτές τις πολιτείες, ο Τραμπ επέλεξε προσωπικά τους υποψηφίους, μερικές φορές παρά τις αντιρρήσεις μελών του ίδιου του κόμματός του, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι θα ήταν αδύναμοι στις γενικές εκλογές. Το 43% των ψηφοφόρων των ενδιάμεσων εκλογών που συμμετείχαν στην έρευνα της NBC News μετά την ψηφοφορία δήλωσαν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ψήφισαν έτσι ήταν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον Τραμπ, του οποίου το ποσοστό αποδοχής είναι χαμηλότερο από αυτό οποιουδήποτε άλλου προέδρου την ημέρα των εκλογών τα τελευταία σχεδόν δύο δεκαετίες.

Το 71% των ψηφοφόρων – συμπεριλαμβανομένου του 41% των Ρεπουμπλικάνων – δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει επαρκής κοινοβουλευτική εποπτεία του Τραμπ. Η διαφθορά, η ακρίβεια, η μετανάστευση και ο πόλεμος στο Ιράν ήταν επίσης βασικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο απογοητευτικά που ο Τραμπ έσπευσε να αποστασιοποιηθεί από αυτά το βράδυ της Τρίτης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι, στην πραγματικότητα, δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές και ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι ηττήθηκαν: «Δεν ήμουν υποψήφιος και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!»

Η ανάληψη της εξουσίας από τους Δημοκρατικούς θα έχει ευρείες επιπτώσεις. Με πλειοψηφία και στις δύο Βουλές, η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει ελέγχους και έρευνες που απέφευγε όταν το Κογκρέσο ήταν υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων. Τα αποτελέσματα των εκλογών ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την πορεία της προεδρικής κούρσας του 2028 και την τύχη των νομοθετικών σχεδίων του Τραμπ στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Αναμέτρηση

Αλλά δημιουργεί επίσης μια επική αναμέτρηση με τον Τραμπ, η οποία θα δοκιμάσει τη συνταγματική ρύθμιση κατανομής εξουσιών που έχει αντέξει πολέμους και εμφύλιες διαμάχες τα τελευταία δύο αιώνες — και έχει επιβιώσει ανέπαφη. Με τη νεοαποκτηθείσα πλειοψηφία τους, οι Δημοκρατικοί βουλευτές θα αποκτήσουν ένα οπλοστάσιο εποπτικών εξουσιών που θα χρησιμοποιήσουν για να διερευνήσουν μια κυβέρνηση Τραμπ η οποία, όπως υποστηρίζουν, έχει ξεφύγει από τη λογοδοσία.

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, έχει οικοδομήσει μια προεδρία ριζωμένη σε ένα όραμα απαράμιλλης εκτελεστικής εξουσίας. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να συμβιβαστεί, πράγμα που σημαίνει ότι τα επόμενα δύο χρόνια ενδέχεται να φέρουν συγκρούσεις μεταξύ του νομοθετικού και του εκτελεστικού κλάδου, χωρίς προηγούμενο από την εποχή του «Γουότεργκεϊτ». «Αυτό που θα κάνουμε είναι να μειώσουμε το κόστος, να βάλουμε τέλος σε όλη αυτή την ανεξέλεγκτη διαφθορά και να τερματίσουμε το χάος. Τόσο απλό», δήλωσε πριν από τις εκλογές ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών φαινόταν αδιανόητη όταν ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Το κόμμα επικράτησε παρά το δυσμενές πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι κύριες περιοχές μάχης βρίσκονταν σε «κόκκινες» πολιτείες που ο Τραμπ είχε κερδίσει και στις τρεις προεδρικές υποψηφιότητές του. Από το 2006 δεν είχε ξανασυμβεί το κόμμα της μειοψηφίας να ανατρέψει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων σε μία μόνο νύχτα. Ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος, αντιμετωπίζοντας την αντίδραση των ψηφοφόρων λόγω του πολέμου στο Ιράκ, είχε εκφράσει με αξιομνημόνευτο τρόπο τη λύπη του ότι το αποτέλεσμα ήταν «μια συντριπτική ήττα».

Ο Τραμπ προσπάθησε να κινητοποιήσει τον πυρήνα των ψηφοφόρων του και να διατηρήσει τη μικρή πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, τοποθετώντας τον εαυτό του στο επίκεντρο. Διατήρησε ένα πυκνό πρόγραμμα εκστρατείας τον τελευταίο μήνα της προεκλογικής περιόδου, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και το κόμμα του βασανίζονταν από τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής της θητείας του, σε συνδυασμό με την έντονη απογοήτευση των ψηφοφόρων για την οικονομία.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για την αύξηση των τιμών, αλλά οι ψηφοφόροι δεν φάνηκαν να πείθονται από αυτό το επιχείρημα. Οι τιμές της βενζίνης εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν από τον Τραμπ και τους Ισραηλινούς ηγέτες στα τέλη Φεβρουαρίου, και οι Αμερικανοί δεν ενέκριναν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος χειρίστηκε τη σύγκρουση, γεγονός που αποτέλεσε ένα ακόμη εμπόδιο για τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικάνων.

Ιστορία

Τα αποτελέσματα των εκλογών ενδέχεται να γράψουν ιστορία, καθώς ο αρχηγός των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διεξαγάγουν τις εσωτερικές εκλογές για την ηγεσία τους την εβδομάδα της 16ης Νοεμβρίου, οπότε και ο Τζέφρις θα αναδειχθεί υποψήφιος του κόμματός του για την προεδρία της Βουλής. Στη συνέχεια, στις 3 Ιανουαρίου, θα πρέπει να συγκεντρώσει 218 ψήφους – την απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Βουλής – για να αναλάβει επίσημα το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής και να καταστεί δεύτερος στη σειρά διαδοχής του Προέδρου.

Ο Σούμερ, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει για τέσσερα χρόνια ως ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, αναμένεται να επιστρέψει και πάλι σε αυτή την κορυφαία θέση, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες και οδήγησε το κόμμα του στη νίκη. Οι Δημοκρατικοί θεωρούνταν φαβορί για την κατάκτηση της Βουλής καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου· για να το πετύχουν αυτό, χρειαζόταν να κερδίσουν καθαρά μόλις τρεις έδρες που κατείχε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και, ιστορικά, το κόμμα του προέδρου χάνει κατά μέσο όρο δεκάδες έδρες κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών.

Ωστόσο, καθώς εξελισσόταν η προεκλογική εκστρατεία, οι Δημοκρατικοί έγιναν πιο αισιόδοξοι και για την κατάκτηση της Γερουσίας. Ένας λόγος ήταν η ψήφος των μειονοτήτων. Οι Λατίνοι ψηφοφόροι συνέβαλαν στην πολιτική επιστροφή του Τραμπ το 2024, αλλά τον αποστράφηκαν σε αυτή την εκλογική περίοδο, επικαλούμενοι τις υψηλές τιμές και τη σκληρή στάση του έναντι της μετανάστευσης. Δημοσκόπηση του NBC News που δημοσιεύθηκε την Κυριακή έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί απολάμβαναν προβάδισμα 27 μονάδων μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων, μια έντονη αντίθεση σε σχέση με τις εκλογές του 2024, όταν ο Τραμπ έχασε μόνο κατά 7 μονάδες σε αυτή τη δημογραφική ομάδα.

Ευρείες συνέπειες

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να αφήσει το στίγμα του στο Ανώτατο Δικαστήριο. Πριν από τις εκλογές, πολλοί Δημοκρατικοί της Γερουσίας εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το αν θα επικύρωναν οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για κενή θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση που προκύψει τέτοια θέση κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Με τον πλήρη έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε θέση να εμποδίσουν τους υποψηφίους που θα προτείνει ο Τραμπ.

«Δεδομένου του ιστορικού των υποψηφίων του Τραμπ, πιστεύω ότι οι πιθανότητες να υποστηρίξουμε έναν υποψήφιο από αυτή την κυβέρνηση είναι ελάχιστες έως μηδαμινές», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ (Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ), μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, σε συνέντευξή του πριν από τις εκλογές. «Επειδή έχουμε ξαναδεί αυτή την ταινία, ξέρουμε πώς τελειώνει: με έναν πολιτικό με τη στολή του δικαστή που ακολουθεί τις εντολές του Τραμπ στα περισσότερα σημαντικά ζητήματα».

Κοιτώντας μπροστά, τα αποτελέσματα των εκλογών θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τον αγώνα για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων το 2028. Ο φερόμενος ως επικρατέστερος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, αν το αποτέλεσμα ισοδυναμεί με απόρριψη του Τραμπ και του πολιτικού του στυλ, ο Βανς ενδέχεται να διαπιστώσει ότι δεν έχει εύκολο δρόμο προς την υποψηφιότητα.

Ως κόμμα της μειοψηφίας, οι Δημοκρατικοί δεν είχαν τη δύναμη να εκδώσουν κλήσεις σε δικαστήριο και να προγραμματίσουν ακροάσεις εποπτείας. Όλα αυτά θα αλλάξουν τον Ιανουάριο, όταν θα συγκληθεί το νέο Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ήδη σηματοδοτούν ότι θα επιδιώξουν να περιορίσουν τις εξουσίες δαπανών και κήρυξης πολέμου που ο Τραμπ άσκησε χωρίς σχεδόν καμία αντίσταση από ένα υποχωρητικό Κογκρέσο υπό τη ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων.

Στο στόχαστρο ο Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν δεσμευτεί να ασκήσουν εντατική εποπτεία επί της οικογένειας του Τραμπ, των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης από την ICE και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και των αγαπημένων έργων ανακαίνισης του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και σε άλλα ιστορικά κτίρια της περιοχής της Ουάσιγκτον.

Στην πρώτη γραμμή των ερευνών βρίσκονται οι βουλευτές Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας, και Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης. Ο Γκαρσία έχει σκιαγραφήσει τη στρατηγική της έρευνάς του, εστιάζοντας σε αυτό που αποκαλεί «διαφθορά της οικογένειας Τραμπ», συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η περιουσία του προέδρου έχει αυξηθεί κατά δισεκατομμύρια δολάρια από την προεκλογική του εκστρατεία του 2024, καθώς και των εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν και των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης που έχει επιβάλει ο πρόεδρος.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι διαθέτουν επίσης έναν μακρύ κατάλογο ερευνητικών στόχων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αμνηστίες για «πλούσιους εγκληματίες και πιστούς υποστηρικτές του MAGA», καθώς και την «αγορά επιρροής» από ξένες κυβερνήσεις μέσω δώρων και πληρωμών προς την αυτοκρατορία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ. Ο Τζέφρις έχει δηλώσει ότι οι Δημοκρατικοί δεν επικεντρώνονται στην άσκηση μομφής κατά του Τραμπ, αλλά ότι δεν την έχουν αποκλείσει. Ο Τραμπ υπέστη δύο φορές διαδικασία μομφής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αλλά και τις δύο φορές αθωώθηκε από τη Γερουσία.

«Το κόστος ζωής είναι υπερβολικά υψηλό, και ο Ντόναλντ Τραμπ — μαζί με τους ρεπουμπλικάνους κόλακες βουλευτές του — έχουν στην πραγματικότητα αποφασίσει να μην κάνουν τίποτα γι’ αυτό, επειδή πολλοί από αυτούς είναι τόσο απορροφημένοι στο να πλουτίζουν οι ίδιοι, τα μέλη της οικογένειάς τους, οι φίλοι τους και οι δωρητές τους· η διαφθορά έχει το τίμημά της», δήλωσε ο Τζέφρις στους δημοσιογράφους πριν από τις εκλογές. «Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να λογοδοτήσουν οι απατεώνες, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας μέρα», πρόσθεσε.

Τα… μυστήρια του GOP

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να έχουν κίνητρο να προωθήσουν μέρη της νομοθετικής τους ατζέντας κατά τη διάρκεια της «περίοδου lame duck», πριν παραδώσουν επίσημα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 3 Ιανουαρίου. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ακόμη νομοσχέδιο «συμφιλίωσης» που θα ακολουθεί την κομματική γραμμή, με σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων του Τραμπ σε θέματα δαπανών και φορολογίας, καθώς και αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους πριν από την προθεσμία του 2027.

Το πολιτικό μέλλον του ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα), παραμένει αβέβαιο. Θα χρειαστεί την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία σε μια κλειστή ψηφοφορία για να παραμείνει ηγέτης της μειοψηφίας. Ωστόσο, η σχέση του με τον Τραμπ έχει παρουσιάσει σκαμπανεβάσματα, καθώς ο τελευταίος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του προς τον ηγέτη της Γερουσίας για την αποτυχία του να καταργήσει την τακτική της καθυστέρησης (filibuster) προκειμένου να ψηφιστεί ο νόμος «SAVE America Act», ο οποίος θα αναμόρφωνε τους εκλογικούς νόμους της χώρας.

Ένα άλλο μυστήριο είναι η τύχη του Προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, ο οποίος ηγείται της Βουλής τα τελευταία τρία χρόνια. Θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του ως αρχηγός της μειοψηφίας, αλλά ενόψει της γενικής ήττας, ορισμένοι απλοί βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων είναι πιθανό να απαιτήσουν νέα ηγεσία.

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