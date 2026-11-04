Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Χαμόγελα, ανακούφιση και… κακιούλες στην Ευρώπη

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σημειώνοντας νίκες σε αρκετές πολιτείες.

Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν το εκλογικό αποτέλεσμα ως μια σημαντική μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων, ελπίζοντας σε μια πιο εποικοδομητική διατλαντική σχέση.

Παρά την ήττα, ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που οδηγεί αναλυτές και πολιτικούς να τηρούν στάση αναμονής για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα με προβληματισμό, καθώς η στενή σύνδεση με τον Αμερικανό πρόεδρο ενέχει πολιτικούς κινδύνους ενόψει των εθνικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν με συγκρατημένη αισιοδοξία στη νίκη των Δημοκρατικών, ενώ οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως οι προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες.

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Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και αρκετές θέσεις κυβερνητών, σημειώνοντας μεγάλη νίκη σε προπύργια των Ρεπουμπλικάνων όπως η Νότια Καρολίνα, το Τέξας και ακόμη και το Κάνσας, με το συνολικό αποτέλεσμα να αποτελεί μια τεράστια καταδίκη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Για την Ευρώπη, η οποία έχει αντέξει τις αδιάκοπες λεκτικές επιθέσεις και τις απειλές για δασμούς του Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό αποτέλεσε μια σπάνια ακτίνα ελπίδας στην διατλαντική πολιτική – αν όχι επειδή η Ουάσιγκτον θα γίνει ένας πιο προβλέψιμος εταίρος, τουλάχιστον επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ ίσως να είναι πολύ απασχολημένος για να επικεντρώσει τη συνήθη οργή του στους Ευρωπαίους, όπως σημειώνει το Politico. Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σόφι Βίλμες, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «σημαντική μετατόπιση στην ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ», προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο ήρεμη και εποικοδομητική σχέση με την Ευρώπη».

Μένει να φανεί πώς θα αλλάξει ο Τραμπ τη στάση του απέναντι στην Ευρώπη – αν αλλάξει καθόλου -, τώρα που το Κογκρέσο δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό του. Ως πρόεδρος, διατηρεί ακόμη πολλές από τις εκτελεστικές εξουσίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε τη νίκη των Δημοκρατικών «ιστορική», αλλά προειδοποίησε την Ευρώπη να μην έχει υπερβολικές προσδοκίες. «Θα επιδιώξουμε στενή επαφή με τους Δημοκρατικούς», δήλωσε την Τετάρτη το πρωί στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Βερολίνου. «Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει ο πρόεδρος μετά τις εκλογές στο εγγύς μέλλον».

Ωστόσο, δύο ηγετικές φυσιογνωμίες της ΕΕ – και οι δύο μόνιμοι αντίπαλοι του Τραμπ – δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα. «Η αμερικανική κοινωνία ψήφισε ενάντια σε πολιτικές που μόνο φτώχεια φέρνουν», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ. «Ενάντια στο μίσος. Ενάντια στον σεξισμό. Ενάντια στην άρνηση της κλιματικής αλλαγής και ενάντια στα προνόμια των ελίτ». Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι αναδημοσίευσε το δικό του tweet από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, απαντώντας στον Έλον Μασκ, έναν βασικό σύμμαχο του Τραμπ. «Βλέπεις, μεγάλε, η πολιτική είναι πιο δύσκολη από ό,τι νόμιζες», σχολίασε ειρωνικά.

Το άγχος της ακροδεξιάς

Για την ανερχόμενη ακροδεξιά της Ευρώπης, η οποία εδώ και καιρό ισορροπεί μεταξύ του θαυμασμού για τον Τραμπ και της πραγματικότητας ότι είναι βαθιά αντιδημοφιλής σε ολόκληρη την ήπειρο, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν μια δυσάρεστη υπενθύμιση των πολιτικών κινδύνων που ενέχει η πολύ στενή σύνδεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού (RN), έσπευσε να αποδώσει το «δυσμενές» αποτέλεσμα του Τραμπ κυρίως στην απόφασή του να κηρύξει πόλεμο στον Ιράν. «Είναι αλήθεια ότι η αμερικανική επέμβαση στον Ιράν είχε πολύ ισχυρό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία, αλλά και στην ευρωπαϊκή», δήλωσε.

Ο Μπαρντελά πρόσθεσε ότι η υποψήφια του RN για την προεδρία, Μαρίν Λε Πεν, εξακολουθεί να προηγείται στις γαλλικές δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών του επόμενου έτους και επέμεινε ότι οι ήττες των εθνικιστών πολιτικών στη Βραζιλία, την Ουγγαρία και τώρα στις ΗΠΑ δεν αποτελούν κακό οιωνό για τις πιθανότητες του κόμματός του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η κρίση του κόστους διαβίωσης ήταν το κύριο μέλημα των Αμερικανών ψηφοφόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία έως την Ισπανία και την Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ραγδαία αύξηση των ενοικίων και γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι σε κυβερνήσεις που φαίνονται ανίκανες να αντιδράσουν. Η Μαρίν Τοντελιέ, ηγέτιδα των Πρασίνων της Γαλλίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες περίγελο του κόσμου» και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «προειδοποίηση για τη Γαλλία» εν όψει των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο. «Αν η χώρα μας φέρει το RN στην εξουσία το επόμενο έτος, θα αντιμετωπίσει την ίδια τραγική μοίρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, προσπάθησε να υποβαθμίσει την προοπτική αλλαγής στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, επιμένοντας ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους παραμένουν αμετάβλητα. «Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο Γουίτακερ, προσθέτοντας ότι «τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως συμμαχία είναι τα ίδια». Οι ευρωπαϊκές αγορές, εν τω μεταξύ, υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα με συγκρατημένη αισιοδοξία. Το Παρίσι, το Λονδίνο και η Φρανκφούρτη άνοιξαν ελαφρώς υψηλότερα την Τετάρτη, μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών.

Προβληματισμός για το μέλλον

Παρά τους εορτασμούς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έσπευσαν επίσης να αναγνωρίσουν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μια πιο συμβιβαστική αμερικανική κυβέρνηση. Ο Τραμπ διατηρεί σημαντικό περιθώριο ελιγμών στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που έχουν δημιουργήσει τις μεγαλύτερες εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις: η ευρωπαϊκή ασφάλεια, το εμπόριο και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκύρ, σημείωσε την Τετάρτη ότι, ενώ ο Τραμπ θα είναι «αρκετά αποδυναμωμένος» στο εσωτερικό, ο «απρόβλεπτος» πρόεδρος παραμένει «υπεύθυνος για τη διεθνή πολιτική».

Ωστόσο, ένα εχθρικό Κογκρέσο θα μπορούσε να δυσχεράνει την προώθηση της εσωτερικής ατζέντας του, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για εντονότερο έλεγχο της κυβέρνησής του. «Οι ψηφοφόροι έχουν τη συνήθεια να εξισορροπούν τις δυνάμεις», δήλωσε ο Φινλανδός ευρωβουλευτής Μίκα Άαλτολα στις X, «και τώρα τα χέρια του προέδρου είναι πιο δεμένα τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική». Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα ήταν πιο κατηγορηματικός. «Η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη χάρη στο “μπλε κύμα”», έγραψε στο X.

Η Κάθλιν Βαν Μπρέμπτ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μοιράστηκε ένα tweet του Λευκού Οίκου που προέβλεπε νίκη του Τραμπ – και το συνόδευσε με τη λεζάντα ότι, στην πραγματικότητα, ήταν η Αμερική που κέρδισε. «Και αυτός έχασε», είπε. Παρά τη συντριπτική ήττα στις κάλπες, ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να ρίξει μια τελευταία βολή κατά της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης με το Fox News. «Κοιτάξτε την Ευρώπη, πεθαίνει. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στην Ιταλία και σε όλες αυτές τις άλλες χώρες. Εννοώ, περνούν μια φοβερή περίοδο. Και, ειλικρινά, μπορεί να μην επιβιώσουν καν. Εμείς, αντίθετα, ακμάζουμε», ισχυρίστηκε.

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