Eurostat: Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

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Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, από 5,1% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον 1,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 4% της ευρωζώνης, ενώ η ενέργεια καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια ανατίμηση μεταξύ των τεσσάρων βασικών κατηγοριών. Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διευρύνθηκε, καθώς τον Σεπτέμβριο η διαφορά ήταν 1,3 μονάδες.

Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα βρισκόταν στο 1,6%.

Οι πιέσεις στην ενέργεια και τις υπηρεσίες

Η ενέργεια παραμένει η κατηγορία με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τις τιμές να εκτιμώνται 26,5% υψηλότερες από τον Οκτώβριο του 2025, έναντι ετήσιας ανόδου 25,4% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για περαιτέρω επιτάχυνση των ανατιμήσεων, που ήδη τον Αύγουστο κινούνταν στο 15,4%.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες εκείνον της ευρωζώνης. Στο σύνολο των χωρών του ευρώ, η αντίστοιχη ετήσια άνοδος διαμορφώνεται στο 20,8%, από 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Στις υπηρεσίες, ο ετήσιος ρυθμός υποχωρεί οριακά στο 6,3% από 6,4% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας όμως σχεδόν διπλάσιος από το 3,3% της ευρωζώνης. Οι τιμές τους εξακολουθούν να αυξάνονται με αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα στην ελληνική αγορά, διατηρώντας την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Νέα άνοδος σε τρόφιμα και αγαθά

Παράλληλα, η κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού επιστρέφει σε ετήσια αύξηση 1,4%, μετά τη μικρή μείωση 0,1% του Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός βρίσκεται κοντά στο 1,6% της ευρωζώνης, όπου επίσης καταγράφεται επιτάχυνση σε σχέση με το 1,3% του προηγούμενου μήνα.

Στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί ετήσια μείωση 0,3% τον Ιούλιο και οριακή αύξηση 0,1% τον Αύγουστο στην ίδια κατηγορία. Η νέα μέτρηση δείχνει ενίσχυση των ανατιμήσεων και σε αυτό το τμήμα των καθημερινών αγορών των νοικοκυριών.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, η ετήσια αύξηση φτάνει το 0,6%, έναντι μηδενικής μεταβολής τον Σεπτέμβριο. Η συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να εμφανίζει τις μικρότερες ανατιμήσεις από τις τέσσερις βασικές ομάδες στην Ελλάδα, με τον ρυθμό της να βρίσκεται στο μισό του 1,2% της ευρωζώνης.

Στην κατάταξη της ευρωζώνης, υψηλότερο πληθωρισμό εμφανίζουν η Λιθουανία, με 6,1%, και η Βουλγαρία, με 6%, ενώ η Ελλάδα μοιράζεται με την Ιταλία την τρίτη υψηλότερη επίδοση, στο 5,6%. Τα πλήρη στοιχεία της Eurostat για τον Οκτώβριο θα δημοσιευθούν στις 18 Νοεμβρίου.

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