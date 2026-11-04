«Κατά Μέτωπον» της Χριστίνας Λαμπούση | 24 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εν Αθήναις

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Όταν η σιωπή τελειώνει, η αλήθεια δεν έχει πού να κρυφτεί.

Τρία αδέλφια συναντιούνται ξανά, μετά από χρόνια, με αφορμή την κηδεία του πατέρα τους στο σπίτι που γεννήθηκαν, στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη αδελφή, Αθηνά, παρέμεινε εκεί βράχος ακλόνητος, αφοσιωμένη στη φροντίδα των γονιών που τώρα πια έχουν χαθεί.

Τα δύο αδέλφια που επιστρέφουν απρόθυμα στο νησί για το οικογενειακό καθήκον, ο Σπύρος και ο Νίκος, ανακαλύπτουν τυχαία ένα απίστευτο καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό, που ανατρέπει όλα όσα γνώριζαν μέχρι τότε. Ένα μυστικό που θα λειτουργήσει καταλυτικά, που θα προκαλέσει ένα ντόμινο αποκαλύψεων και θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Αδελφικές σχέσεις που δοκιμάζονται, παλιές πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ και αλήθειες που ζητούν επίμονα να ειπωθούν. Μέσα από μικρές και μεγάλες συγκρούσεις, με αιχμηρό χιούμορ αλλά και συγκινητική τρυφερότητα, οι ήρωες κάνουν το δικό τους προσωπικό «ταξίδι στα Κύθηρα» και αναγκάζονται επιτέλους να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον, κατάματα, χωρίς υπεκφυγές.

Γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς πια να κρύβεσαι άλλο πίσω από τις λέξεις. Και τότε, η μόνη επιλογή είναι να σταθείς απέναντι στην αλήθεια κατά μέτωπον…

SAVE THE DATE

Πρεμιέρα Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Θέατρο Εν Αθήναις

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Η Αθηνά, το παιδί που δεν «έπρεπε». Ο Σπύρος, το παιδί που δεν «έσπασε». Ο Νίκος, το παιδί που δεν «ήταν». Τρεις ζωές εγκλωβισμένες σε προσδοκίες και ρόλους που άλλοι όρισαν για εκείνους.

Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη αλλά, ταυτόχρονα, υπέροχα αποκαλυπτική και λυτρωτική. Γιατί υπάρχουν στιγμές, όταν οι βεβαιότητες κλονίζονται και οι άμυνες καταρρέουν, που δεν αρκεί πια να κοιτάξεις πίσω. Πρέπει να τολμήσεις να αντικρύσεις το παρελθόν κατάματα, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς άλλοθι, χωρίς την ασφάλεια της σιωπής. Κατά Μέτωπον! Και τότε ίσως να ανακαλύψεις πως η αλήθεια που φοβόσουν δεν είναι απαραίτητα το τέλος, αλλά η αρχή μιας ελευθερίας που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι σου ανήκει.

Λίλλυ Μελεμέ

Ταυτότητα παράστασης

Κατά μέτωπον της Χριστίνας Λαμπούση

Πρεμιέρα: Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Τρίτη 24 Νοεμβρίου Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ

Λίλλυ Μελεμέ Σκηνικά-Κοστούμια: Χαρά Κονταξάκη

Χαρά Κονταξάκη Πρωτότυπη Μουσική: String Demons

String Demons Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Στέβη Κουτσοθανάση Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Υπατία Κορνάρου Βοηθοί Σκηνοθέτη : Ειρήνη Ζενάκου, Κατερίνα Παγιάτη, Κλειώ Τσολιά

: Ειρήνη Ζενάκου, Κατερίνα Παγιάτη, Κλειώ Τσολιά Γραφείο τύπου και Επικοινωνία Βάσω Σωτηρίου – WeWill

Βάσω Σωτηρίου – WeWill Socialmedia: Στέφανη Ιωάννου

Στέφανη Ιωάννου GraphicArt/Αφίσα: Σοφία Θεολόγου

Σοφία Θεολόγου Παραγωγή: STAGE(o)NI

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κάτια Γέρου, Κώστας Καζανάς, Νίκος Νίκας

Πού: Θέατρο Εν Αθήναις Ιάκχου 19, Αθήνα 118 54

Θέατρο Εν Αθήναις Ιάκχου 19, Αθήνα 118 54 Πότε: Από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και κάθε Εισιτήρια: Κανονικό 18 €,

Κανονικό 18 €, Μειωμένο : 13 € (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)

: 13 € (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών) Κρατήσεις εισιτηρίων: ΕΔΩ