Ποτοποιία Βαρβαγιάννη: Η επιχειρηματική διαδρομή από το 1860 στο Πλωμάρι αποτυπώνεται σε νέα δίγλωσση έκδοση

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Την ιστορία της Ποτοποιίας Βαρβαγιάννη, από την έναρξη της δραστηριότητάς της στο Πλωμάρι το 1860 έως τη διαδρομή των επόμενων γενεών, καταγράφει το βιβλίο «Απόσταγμα Ζωής – Ούζο Βαρβαγιάννη». Η έκδοση, την οποία υπογράφει ο ιστορικός Δρ. Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, συνδέει την εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης με την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια παραγωγική δραστηριότητα που συμπληρώνει 166 χρόνια, διατηρώντας τη σύνδεσή της με τον τόπο όπου ξεκίνησε. Μέσα από οικογενειακές αφηγήσεις, αρχειακά τεκμήρια και φωτογραφίες, το βιβλίο παρακολουθεί τους σταθμούς της ποτοποιίας και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.

Η επιχειρηματική ιστορία συναντά την καθημερινότητα του Πλωμαρίου, τις τοπικές παραδόσεις και τις αλλαγές διαφορετικών εποχών. Η παραγωγή του ούζου παρουσιάζεται ως μέρος αυτής της διαδρομής, αναδεικνύοντας τη σχέση της απόσταξης με την ταυτότητα της περιοχής.

Βασικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που συνοδεύει την ιστορική έρευνα. Οικογενειακά έγγραφα, παλιές φωτογραφίες και τεκμήρια της παραγωγής φωτίζουν πρόσωπα και περιστατικά από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το υλικό επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της τέχνης της απόσταξης, ενώ δίνει χώρο και στην ανθρώπινη πλευρά της οικογενειακής δραστηριότητας. Έτσι, η αφήγηση εκτείνεται πέρα από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς σταθμούς, περιλαμβάνοντας μαρτυρίες και στιγμιότυπα από τη ζωή των ανθρώπων της ποτοποιίας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη. Οι ιστορικοί άμβυκες, τα εργαλεία και τα αντικείμενα προηγούμενων γενεών που διατηρούνται εκεί συμπληρώνουν την εικόνα για τις μεθόδους παραγωγής και την πορεία της επιχείρησης στον χρόνο.

Το «Απόσταγμα Ζωής» περιλαμβάνει κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθιστώντας το περιεχόμενό του προσβάσιμο και σε ξενόγλωσσους αναγνώστες. Απευθύνεται σε κοινό που ενδιαφέρεται για την ιστορία της Λέσβου, την παραγωγή ούζου και την εξέλιξη των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Μέσα από την περίπτωση της Βαρβαγιάννη, η έκδοση συγκεντρώνει στοιχεία για τη συνύπαρξη επιχειρηματικής και τοπικής ιστορίας: πώς μια δραστηριότητα που ξεκίνησε στο Πλωμάρι μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά και πώς η πορεία της συνδέθηκε με τη ζωή του τόπου.

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