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Ενώ η υπόθεση Λιάκου συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στη ΝΔ, στην Πειραιώς περνούν στην αντεπίθεση και μάλιστα με το ίδιο… νόμισμα.

Σε ανακοίνωσή της έθεσε θέμα για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει συνάψει συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου το διάστημα 2017-2026, ύψους άνω των 900.000 ευρώ.

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”, αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας “Απογευματινή”, το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ και στη συνέχεια θέτει τα εξής ερωτήματα τα οποία ζητά να «απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ».

«1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;»

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