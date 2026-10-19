Μυστικές συνομιλίες για συναλλαγές εκατομμυρίων με αντάλλαγμα πρόσβαση στον Τραμπ, προκαλούν αναταραχή στον Λευκό Οίκο

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Ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, Ρικ Γκρένελ, φέρεται να πρότεινε πέρυσι μια εντυπωσιακή ανταλλαγή χρημάτων με πολιτική επιρροή σε έναν Τούρκο δισεκατομμυριούχο: Πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, σε «VIP εκδηλώσεις» και σε αξιωματούχους της κυβέρνησης, σύμφωνα με γραπτό μήνυμα που εξέτασε το Axios και το οποίο διερευνά ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

«Μόλις τα χρήματα φτάσουν στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Center και θα συμμετέχεις στις VIP εκδηλώσεις και θα έρθεις κοντά στην κυβέρνηση, ακόμη και στον POTUS», αναφέρει το μήνυμα της 3ης Μαΐου 2025.

Ο Γκρένελ έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «ψέματα» και αρνείται ότι έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι το μήνυμα αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα του Λευκού Οίκου — την οποία διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ — σχετικά με το αν ο Γκρένελ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και ιδιοποιήθηκε ενδεχομένως μια δωρεά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για το Kennedy Center, του οποίου ήταν επικεφαλής εκείνη την περίοδο.

Ο Γκρένελ είχε επίσης αναλάβει έναν ακόμη ρόλο κατόπιν διορισμού από τον Τραμπ: ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν είχε επίσης συμβάσεις.

«Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί κάτω, στη Βενεζουέλα», φέρεται να έγραψε ο Γκρένελ στο ίδιο μήνυμα του 2025 προς τον Μιλντόν, οι δικηγόροι του οποίου απέστειλαν το μήνυμα, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και άλλη αλληλογραφία στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Ο Μιλντόν είναι παντρεμένος με μια άλλη σύμβουλο του Τραμπ, την πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα, η οποία εισέβαλε στο Οβάλ Γραφείο στις 9 Οκτωβρίου και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, πείθοντάς τον να κάνει μια δωρεά στο Kennedy Center, η οποία δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Το Axios είχε αποκαλύψει πρώτο την υπόθεση.

Η ουσία της υπόθεσης

Στο επίκεντρο του φερόμενου σχεδίου βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που αφορά το λογισμικό μιας ιδιωτικής αμυντικής εταιρείας με έδρα το Χιούστον και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στον Λευκό Οίκο οι δικηγόροι της Χάμπα και του Μιλντόν.

Ο Μιλντόν ισχυρίζεται ότι, κατόπιν εντολής του Γκρένελ, μετέφερε μέσω τραπεζικού εμβάσματος 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην Texas Armament & Technology. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό επρόκειτο να κατανεμηθεί σε δύο περίπου μέρη: το ένα για τη συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Kennedy Center.

Ως τεκμήρια που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του, ο Μιλντόν προσκόμισε το μήνυμα του 2025, στο οποίο γινόταν λόγος για τη δωρεά στο Kennedy Center και για «λογισμικό» που σχετιζόταν με το Κονγκό. Στο μήνυμα, ο αποστολέας γράφει επίσης: «Σου έχει σταλεί ένα email. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το κοιτάξεις για μένα;»

Το συγκεκριμένο email παραδόθηκε επίσης στον Λευκό Οίκο, όπως και ένα οικονομικό παραστατικό της 29ης Μαΐου 2025, το οποίο δείχνει ότι 17,6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην εταιρεία, γνωστή με τα αρχικά TXAT, σύμφωνα με πηγές.

Χρειάστηκαν 17 μήνες μέχρι να μάθει ο Μιλντόν ότι το Kennedy Center δεν είχε λάβει ποτέ τα χρήματα που πίστευε ότι περιλαμβάνονταν στο έμβασμα που είχε στείλει κατόπιν εντολής του Γκρένελ, όπως είπε η Χάμπα στον πρόεδρο.

Το μυστήριο

Εδώ τα πράγματα γίνονται μυστηριώδη και ασαφή. Δεν είναι σαφές για ποιον σκοπό προοριζόταν η σύμβαση με το Κονγκό, πώς συνδεόταν με το Kennedy Center ή ποιες ήταν οι ακριβείς οικονομικές λεπτομέρειες.

Το μήνυμα δεν αναφέρει κανένα χρηματικό ποσό, ούτε για την TXAT ούτε για το Kennedy Center. Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι άλλα έγγραφα και μηνύματα που παραδόθηκαν στον Λευκό Οίκο περιλαμβάνουν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Το έμβασμα προς την TXAT δεν φαίνεται να προήλθε από τον τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν, σε αντίθεση με όσα είχε αρχικά αναφέρει η Χάμπα στον Τραμπ.

Αντίθετα, τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην TXAT από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου ο Μιλντόν δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και έχει πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος του Μιλντόν αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους της TXAT και της κυβέρνησης του Κονγκό.

«Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο επειδή τα ποσά που ανέφερε η Χάμπα άλλαζαν μετά την πρώτη ενημέρωση του Τραμπ για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση των χρημάτων που προορίζονταν για το Kennedy Center.

Αρχικά, είπε ότι η συνεισφορά προς το Kennedy Center ανερχόταν σε 17 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, αφού μίλησε με τον Μιλντόν, ανέφερε ότι το ποσό ήταν περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια. Το ακριβές ποσό φαίνεται να είναι 5,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η άλλη πλευρά

Ο Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «παράλογες».

«Δεν έχω ζητήσει ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με την προσποίηση ότι προορίζεται για το Kennedy Center, ούτε έχω λάβει ποτέ οποιαδήποτε πληρωμή από αυτόν», δήλωσε. «Ας αποδείξει όσα ισχυρίζεται, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες».

Όταν ενημερώθηκε για την ακριβή διατύπωση του μηνύματος, ο Γκρένελ αντέδρασε έντονα και αρνήθηκε ότι το είχε στείλει, επικαλούμενος την ορθογραφία της λέξης «center» με βρετανικό τρόπο — «centre». Αυτό ανέφερε πηγή που είχε ενημερωθεί για τη συλλογιστική του.

Οι σύμμαχοι του Γκρένελ έχουν επίσης αμφισβητήσει διάφορα στοιχεία σχετικά με τον Μιλντόν: από το επιχειρηματικό του υπόβαθρο και τους συνεργάτες του μέχρι την ηλικία του — είναι 29 ετών, αν και ορισμένα αρχεία αναφέρουν ότι είναι 25 — καθώς και τον γάμο του με τη Χάμπα, ηλικίας 42 ετών, τον περασμένο μήνα, ο οποίος φέρεται να κόστισε 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μιλντόν και η Χάμπα άρχισαν να βγαίνουν πέρυσι.

Το σημείο τριβής

Καθώς οι New York Times εξέταζαν τις δραστηριότητες του Μιλντόν στη Βενεζουέλα, εκείνος ήρθε σε ρήξη με τον Γκρένελ, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από το 2024.

Ο Μιλντόν γνώρισε τη Χάμπα το 2025 στο Kennedy Center.

Τι συνέβη μέσα στον Λευκό Οίκο

Όταν η Χάμπα έφτασε στον Λευκό Οίκο στις 9 Οκτωβρίου, ήταν «αρκετά έντονη», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης. Κάποια στιγμή φώναξε: «Ο Ρικ έκλεψε τα χρήματα!»

Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι η Χάμπα «δεν είχε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία της. Πήγε εκεί απροετοίμαστη, χωρίς να έχει εξακριβώσει τα γεγονότα, φωνάζοντας ότι ο Γκρένελ έκλεψε. Και τα στοιχεία συνεχίζουν να αλλάζουν», δήλωσε η πηγή.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ρικ έχει ξεμπερδέψει. Η υπόθεση φαίνεται πολύ ύποπτη.»

Μετά τις κατηγορίες της Χάμπα, ο Τραμπ κάλεσε τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σκαρφ, στο Οβάλ Γραφείο και του ζήτησε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με πηγές.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο Σκαρφ τηλεφώνησαν στον Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και δήλωσε ότι θα είχε ενημερώσει αμέσως τους πάντες αν υπήρχε το ενδεχόμενο δωρεάς 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αποκλείεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι τρελό», είπε ο Γκρένελ στον Τραμπ σε κάποια στιγμή της συνομιλίας, σύμφωνα με πηγή που είχε ενημερωθεί για τη συζήτηση.

Παρασκηνιακές εξελίξεις

Ο Σκαρφ άρχισε να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς της Χάμπα στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, επειδή εκείνη και οι δικηγόροι του Μιλντόν καθυστέρησαν αρχικά να προσκομίσουν έγγραφα που θα βοηθούσαν την έρευνα, σύμφωνα με πηγή. Τα έγγραφα υποβλήθηκαν την Παρασκευή.

Ο Σκαρφ εξακολουθεί να συγκεντρώνει στοιχεία και σχεδιάζει να επαληθεύσει το ψηφιακό αποτύπωμα του μηνύματος του 2025, ανέφερε η πηγή, σημειώνοντας ότι στην εκτύπωση του μηνύματος εμφανίζεται η ίδια φωτογραφία του Γκρένελ που υπάρχει στην κάρτα επαφής του στο smartphone.

Άτομα από το εσωτερικό του Kennedy Center επικοινώνησαν επίσης με τον Λευκό Οίκο και ανέφεραν ότι έβλεπαν συχνά τον Μιλντόν σε αποκλειστικές εκδηλώσεις του ιδρύματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν σημαντικός δωρητής. Σύμφωνα με πηγή, στις εμφανίσεις του περιλαμβάνονταν και παρουσίες στο θεωρείο του αντιπροέδρου, δίπλα σε εκείνο του προέδρου.

«Εδώ είναι που η Αλίνα μπορεί να λέει την αλήθεια: ο Μιλντόν είχε πράγματι πρόσβαση. Γιατί, λοιπόν, είχε αυτή την πρόσβαση; Έκανε δουλειές στο Κονγκό με τον Ρικ; Γιατί είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση, αν η δωρεά δεν καταβλήθηκε ποτέ;» αναρωτήθηκε ένας από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει απαντήσεις».

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