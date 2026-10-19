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ΚΟΣΜΟΣ

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19.10.2026 13:39

Παρίσι: Απίστευτο βίντεο με ζευγάρι να πίνει το ποτό του ενώ δίπλα καίγεται… το σύμπαν

19.10.2026 13:39
parisi-zeygari-poto

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απίστευτό βίντεο από το Παρίσι που φλέγεται, με ένα ζευγάρι να βρίσκεται… στον κόσμο του και να πίνει το ποτό του στον δρόμο, εν μέσω χαλασμού.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε καφέ, το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου με φόντο τις διαδηλώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα και τα διπλανά καταστήματα να καίγονται κυριολεκτικά.

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