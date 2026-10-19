Παρίσι: Απίστευτο βίντεο με ζευγάρι να πίνει το ποτό του ενώ δίπλα καίγεται… το σύμπαν

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα απίστευτό βίντεο από το Παρίσι που φλέγεται, με ένα ζευγάρι να βρίσκεται… στον κόσμο του και να πίνει το ποτό του στον δρόμο, εν μέσω χαλασμού.
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε καφέ, το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου με φόντο τις διαδηλώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα και τα διπλανά καταστήματα να καίγονται κυριολεκτικά.
**צרפת | פריז בוערת – והזוג שותה קוניאק: התיעוד הסוריאליסטי שמסעיר את צרפת** https://t.co/UaRDQsciVm— Ram Eli Brandts (@RamEliBrandts) October 19, 2026
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