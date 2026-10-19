Λευκός Οίκος: Πώς η Σούζι «τάισε στους καρχαρίες» την Κέιτι

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Η πανίσχυρη προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, συνέβαλε στην οργάνωση της εμφάνισης της Κέιτι Ζακαράια στο Fox News την Πέμπτη το βράδυ, όταν η νέα εκπρόσωπος Τύπου δυσκολεύτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις ταραχώδεις πρώτες ημέρες της στη θέση αυτή, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες.

Απομακρύνθηκε λίγες ώρες αργότερα, την Παρασκευή. Η συνέντευξη με τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, η οποία μεταδόθηκε σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, μετατράπηκε σε μια αιχμηρή εξέταση της πρώτης συνέντευξης Τύπου της Ζακαράια και των νομικών της προσόντων. Μια πηγή, στο οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει τις εσωτερικές δυναμικές, περιέγραψε την εμφάνιση ως «εγκεκριμένο χτύπημα» εναντίον της Ζακαράια, η οποία δεν ήταν η επιλογή της Γουάιλς για τον ρόλο.

«O εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Ντανιέλ Αλβάρεζ και η Σούζι την έριξαν στα χέρια του Χάνιτι», είπε στο Politico ένα δεύτερο πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, σημειώνοντας ότι η Γουάιλς και ο Χάνιτι έχουν φιλικές σχέσεις και μιλούν συχνά. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, στον οποίο επίσης παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει θέματα προσωπικού, δήλωσε: «Η Σούζι και ο Σον όντως μιλάνε, αλλά η Σούζι δεν χρειαζόταν να την παραδώσει στον Σον ή σε κανέναν άλλο. Δεν είναι ο τρόπος της».

«Και ο Χάνιτι δεν ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρό της· αυτό ήταν η εμφάνισή της στο “Fox & Friends” σήμερα το πρωί, καθώς και η περίεργη απάντησή της σχετικά με το αν είναι δικηγόρος», πρόσθεσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Βέβαια, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, σε δήλωσή του χαρακτήρισε τις αναφορές για τη συμμετοχή της Γουάιλς «εικασίες». «Όλες αυτές οι φρενήρεις εικασίες δεν είναι παρά αυτό — εικασίες. Και πρόκειται για φαντασία που δεν είναι καν δημιουργική», δήλωσε ο Τσέουνγκ. «Η Κέιτι ανέλαβε μια πολύ σημαντική θέση και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Πρόεδρο καθώς μεταβαίνει σε έναν νέο ρόλο. Είναι μια καταπληκτική συνάδελφος και διαθέτει τεράστιο ταλέντο».

Μια πηγή από το FOX News απέρριψε κάθε υπόθεση για μια «εγκεκριμένη» επίθεση εναντίον της. «Ήταν ξεκάθαρο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ότι η ίδια έβαλε ταφόπλακα στην καριέρα της με την απόδοσή της. Αν δεν μπορείς να απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις σχετικά με τα προσόντα σου, αυτό λέει πολλά», δήλωσε η πηγή από το FOX News. Η FOX News Media ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Χάνιτι αποφασίζει ποιον θα πάρει συνέντευξη και τι ερωτήσεις θα του κάνει. «Αυτό ισχύει εδώ και τρεις δεκαετίες, σε διάφορες κυβερνήσεις, και αυτή η αυθεντικότητα είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένει ο νούμερο ένα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Οι Γουάιλς και Αλβάρεζ δεν είχαν καμία σχέση με τον προγραμματισμό της συνέντευξης», ανέφερε.

Η απομάκρυνση της Ζακαράια έρχεται εν μέσω ευρύτερης αναταραχής στη Δυτική Πτέρυγα. Ο Τραμπ επιτέθηκε στον έμπιστο Γουάιλς, Τζέιμς Μπλερ, και στον πρώην κορυφαίο βοηθό του, Κρις ΛαΚαβίτα, για το έργο τους στα Βαλκάνια, όπου παρείχαν συμβουλές σε ένα φιλικό προς τη Ρωσία καθεστώς για την προσπάθεια επανεκλογής του. Και καθώς οι προοπτικές για τις ενδιάμεσες εκλογές σκουραίνουν, ο Τραμπ έχει ζητήσει τις απόψεις των συμμάχων του για την Γουάιλς και έχει σκεφτεί πιθανούς αντικαταστάτες για την κορυφαία βοηθό του.

Η πενθήμερη θητεία της Ζακαράια υπογραμμίζει την αναταραχή που επικρατεί στη Δυτική Πτέρυγα. Η δημοτικότητα του προέδρου βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και το κόμμα του διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Οι ψηφοφόροι είναι εξοργισμένοι και Ρεπουμπλικάνοι που κάποτε ήταν πιστοί αποστασιοποιούνται από τον πρόεδρο. Το παιχνίδι των ευθυνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και τα μέλη του προσωπικού στρέφονται το ένα εναντίον του άλλου με τρόπους που θυμίζουν τις πισώπλατες μαχαιριές που χαρακτήρισαν την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ο Χάνιτι είπε στη Ζακαράια ότι το briefing της «δέχτηκε ευρεία κριτική», σημειώνοντας ότι διήρκεσε μόλις 14 λεπτά και περιλάμβανε τρεις ερωτήσεις. Τη ρώτησε ευθέως αν είχε αποτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου, μετά από αναφορές ότι είχε παραποιήσει το νομικό της υπόβαθρο. Η Ζακαράια είπε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις. Ο Χάνιτι την πίεσε επίσης σχετικά με αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα που την παρουσίαζαν ως δικηγόρο. Η Ζακαράια εξήγησε ότι επρόκειτο για αναδημοσιεύσεις, ότι δεν είχε πρόθεση να επικυρώσει τον τίτλο και ότι είχε συμβουλευτεί νομικούς επαγγελματίες οι οποίοι της είχαν πει ότι μπορούσε να αυτοαποκαλείται «δικηγόρος».

«Η Κέιτι δεν κατάφερε να απαντήσει σε μια βασική ερώτηση για τον εαυτό της, η οποία κυριαρχούσε στις ειδήσεις εδώ και τρεις ημέρες», δήλωσε ένας ενεργός υποστηρικτής του κινήματος MAGA. Η συνέντευξη ακολούθησε το πρώτο briefing στον Λευκό Οίκο. Όμως, ήταν μια ερώτηση που φώναξε ένας δημοσιογράφος κατά την αναχώρησή της από τον Λευκό Οίκο που πυροδότησε έναν τριήμερο κύκλο ειδήσεων σχετικά με τα προσόντα της: «Είπατε ότι είναι δικηγόρος. Πού πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος;».

Η Ζακαράια απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», και μόνο αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας το 2011 και δεν τις είχε ξαναδώσει. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε πει στη Ζαχαρία να ξανασκεφτεί αν ήθελε να παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου. «Ήταν στο πρόγραμμα του Σον Χάνιτι χθες το βράδυ. Και ο Σον ήταν λίγο σκληρός. Είδα ότι ήταν στο “Fox and Friends” σήμερα το πρωί. Ήταν λίγο αυστηροί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Είπε ότι της είχε πει: «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό αν δεν θέλεις».

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