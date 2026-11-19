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Οι Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν δεσμεύθηκαν «να ενισχύσουν την στρατηγική σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια, να διεξαγάγουν διάλογο για την μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και αναγνώρισαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί».

Πρόκειται για σημείο της κοινής Διακήρυξη Ειρήνης που εξέδωσαν οι τρεις ηγέτες μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής στο Σεντζέν.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την σημασία της σταθερότητας των ενεργειακών ροών και δεσμεύονται να ενισχύσουν την παραγωγή και προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων εις όφελος των χωρών ολόκληρου του κόσμου.

Τι είπαν στην τριμερή Τραμπ-Σι-Πούτιν

Η ιστορική τριμερής συνάντηση των Τραμπ, Πούτιν και Σι διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, με αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά χωρίς να βγει κάτι ουσιαστικό πέρα από τις προειδοποιήσεις του οικοδεσπότη Σι για τα πυρηνικά.

Τι είπε ο Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις χώρες, ως μεγάλες δυνάμεις και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στη διεθνή κοινότητα.

Τόνισε ότι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και την προώθηση της ανθρώπινης προόδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι όταν οι ισχυρές χώρες διατηρούν ειρηνικές σχέσεις, ο κόσμος είναι ασφαλέστερος, ενώ όταν συγκρούονται, επικρατεί αστάθεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πυρηνικό κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου. Χαρακτήρισε τα πυρηνικά όπλα απειλή για την ανθρωπότητα και ζήτησε σεβασμό της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας.

Τι είπε ο Πούτιν

Ο Πούτιν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τρεις χώρες στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ, ως νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν κοινή ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς τάξης και την ενίσχυση του συστήματος διεθνούς δικαίου.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στα κοινά συμφέροντα των τριών χωρών απέναντι στις σύγχρονες απειλές, όπως η διεθνής τρομοκρατία και το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε η αναφορά του στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τρεις χώρες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα» στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε ήδη συζητήσει το ζήτημα τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ στις διμερείς επαφές τους.

Κατά τον Πούτιν, η συνεργασία Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας και στην αντιμετώπιση περιφερειακών συγκρούσεων.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση ιστορική, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου έχουν πολλά σημαντικά ζητήματα να συζητήσουν. Υπογράμμισε ότι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούν ανοικτό, εποικοδομητικό και αμοιβαία σεβαστό διάλογο για θέματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς τους, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Τραμπ άσκησε κριτική στην πρακτική προηγούμενων ηγετών να αποφεύγουν την επικοινωνία με χώρες με τις οποίες είχαν διαφωνίες, υποστηρίζοντας ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί όταν οι πλευρές αρνούνται να συζητήσουν.

Παράλληλα, ανέδειξε τον πυρηνικό αφοπλισμό ως βασικό αντικείμενο της συνάντησης, σημειώνοντας ότι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα βρίσκονται σε μοναδική θέση για να συζητήσουν τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και τον περιορισμό του κινδύνου χρήσης τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αποτροπής της διάδοσης πυρηνικών όπλων, με ειδική μνεία στο Ιράν.

Στην ατζέντα του περιέλαβε ακόμη τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη αναζήτησης λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς να προκύψει κάτι ουσιαστικό.

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