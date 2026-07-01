Γουίμπλεντον: Ο Τσιτσιπάς υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς, 3-0 για τον Σέρβο που προκρίθηκε στον 3ο γύρο

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Η κλάση, η εμπειρία και η ποιότητα του Νόβακ Τζόκοβιτς «μίλησαν» σε όλα τα καθοριστικά σημεία του αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά για τον 2ο γύρο του Γουίμπλεντον και του χάρισαν την πρόκριση με 3-0 σετ (3-6, 4-6, 2-6) στον 3ο γύρο του μεγάλου τουρνουά του Λονδίνου.
Στο κεντρικό court ο Σέρβος πρωταθλητής έκανε μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3) κι έφερε μεμιάς το σετ στα μέτρα του, καθώς «κράτησε» το δικό του σερβίς κι έφτασε σχετικά εύκολα στο 3-6.
Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός «κράτησε» το σερβίς του μέχρι το 4-4, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο μπρέικ. Αυτό το έκανε εντέλει ο Τζόκοβιτς στο 9ο γκέιμ μέσα από μία σειρά από δραματικά «ράλι» και δύο «σπασμένα» αβαντάζ του Τσιτσιπά τα οποία «έσβησε» ο Σέρβος με εντυπωσιακές εκτελέσεις. Ακολούθησε ένα «λοβ» γκέιμ απ’ τον Τζόκοβιτς που έφτασε στο 2-0 σετ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.
Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κράτησε ως το 2-2, δεν μπόρεσε να κάνει μπρέικ στον Τζόκοβιτς με τον Σέρβο να «χτυπάει» στο 5ο γκέιμ και να κάνει το 3-2, έχοντας διπλό γκέιμ-πόιντ.
Ο Τζόκοβιτς είχε πλέον τα πάντα «στρωμένα» μπροστά του, πήρε και τα τρία επόμενα γκέιμ (με δεύτερο μπρέικ στο 2-5) και έφτασε τη νίκη που τον έφερε στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αρτούρ Ριντερκνές (Γαλλία, Νο28) – Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ (ΗΠΑ).
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