WSJ: Γιατί πήγε αιφνιδιαστικά ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα – Η προειδοποίηση των ΗΠΑ στη Ρωσία για το ΝΑΤΟ

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Ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς τη Ρωσία φέρεται να βρισκόταν πίσω από την αιφνιδιαστική και ασυνήθιστη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η Ουάσινγκτον θέλησε να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά να μην επιχειρήσει να «δοκιμάσει» τις αντοχές και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με επίθεση εναντίον κράτους-μέλους, την ώρα που νέες αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης ρωσικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επιχείρησε δημόσια να υποβαθμίσει τη σημασία του ταξιδιού, χαρακτηρίζοντάς το περίπου «επίσκεψη ρουτίνας».

Η προειδοποίηση που μετέφερε στη Μόσχα

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν η πρώτη γνωστή μετάβασή του στη ρωσική πρωτεύουσα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της CIA και μία από τις σπανιότερες απευθείας επαφές σε τόσο υψηλό επίπεδο μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με ανθρώπους που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της αποστολής και μίλησαν στη «Wall Street Journal», βασικός σκοπός της ήταν να καταστήσει σαφές στη Μόσχα ότι μια επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ θα προκαλούσε αντίδραση της Συμμαχίας.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στον απόηχο νέων εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια να επιχειρήσει μια περιορισμένη ενέργεια προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο τα κράτη της Συμμαχίας είναι διατεθειμένα να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας.

Το σενάριο μιας περιορισμένης επίθεσης σε χώρα της Βαλτικής

Οι ανησυχίες της Ουάσινγκτον δεν επικεντρώνονται κατ’ ανάγκη στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης συμβατικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Στις εκτιμήσεις που έχουν τεθεί επί τάπητος περιλαμβάνονται διαφορετικά σενάρια, από μία σοβαρή κυβερνοεπίθεση μέχρι μία μικρής έκτασης χερσαία εισβολή, με πιθανότερο γεωγραφικό πεδίο κάποια χώρα της Βαλτικής. Η λογική πίσω από ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν, σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, να δοκιμαστεί η συνοχή και η αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ χωρίς να προκληθεί εξαρχής ένας γενικευμένος πόλεμος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι στην εξίσωση ενδέχεται να μπαίνουν τόσο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μόσχα στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και οι πιέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Παράλληλα, στην Ουάσινγκτον εξετάζεται κατά πόσο η μείωση ορισμένων κρίσιμων δυτικών αποθεμάτων πυρομαχικών θα μπορούσε να επηρεάσει τους ρωσικούς υπολογισμούς. Τα αμερικανικά αποθέματα συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων έχουν πιεστεί τόσο από τις παραδόσεις προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 όσο και από τις αυξημένες ανάγκες που δημιούργησε ο πόλεμος με το Ιράν.

Δεν συνάντησε τον Πούτιν

Αυτό που επιβεβαιώνει επισήμως η Μόσχα είναι ότι ο Ράτκλιφ είχε επαφές με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση του επικεφαλής της CIA με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και, όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν εξαρχής στον σχεδιασμό.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, ενημερώθηκε για τις συνομιλίες που έγιναν στη Μόσχα. Ο Πεσκόφ περιορίστηκε να μιλήσει για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

Ο Ράτκλιφ διατηρεί ήδη δίαυλο επικοινωνίας με τον επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν, ο οποίος είχε δηλώσει στο παρελθόν ανοικτός σε απευθείας συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει το ταξίδι αλλά λέει ότι «κάτι μπορεί να προκύψει»

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει σαφή εικόνα για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επίσκεψη με αρκετά διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφουν οι πληροφορίες της «Wall Street Journal».

Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ, χαρακτήρισε το ταξίδι του Ράτκλιφ «κάπως ημι-ρουτίνα», αφήνοντας πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αποτέλεσμα από τις επαφές στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τις συνομιλίες κυρίως με την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζοντας ότι πλέον και οι δύο εμπόλεμες πλευρές επιθυμούν να τελειώσει η σύγκρουση. Παράλληλα, απέρριψε δημοσίως τις εικασίες ότι το ταξίδι είχε ως αντικείμενο πιθανή ρωσική ενέργεια κατά του ΝΑΤΟ.

U.S. President Donald J. Trump, during an interview with @glennbeck, spoke on CIA Director John Ratcliffe’s visit to Moscow, calling it “somewhat routine,” and saying that he hopes to see something come from the meeting. However, President Trump declined to elaborate further on… pic.twitter.com/yq9cOI6uwf — OSINTdefender (@sentdefender) August 26, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε στις δηλώσεις του Τραμπ, ενώ η CIA απέφυγε να σχολιάσει δημόσια την αποστολή του διευθυντή της.

Το Κίεβο δεν γνώριζε αρχικά ότι θα πήγαινε ο Ράτκλιφ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκε η Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, το Κίεβο είχε πληροφορηθεί ότι υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να μεταβεί στη Ρωσία, χωρίς όμως να του έχει γνωστοποιηθεί αρχικά ότι σε αυτήν θα συμμετείχε ο ίδιος ο διευθυντής της CIA.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών, χωρίς να έχει καταστεί σαφές αν ο Ράτκλιφ θα μεταβεί ο ίδιος στο Κίεβο για το σχετικό briefing.

Η Ουάσινγκτον ζήτησε «παύση» ουκρανικών πληγμάτων

Ακόμη πιο ενδεικτικό του βαθμού προετοιμασίας της επίσκεψης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ουκρανία να αποφύγει επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη όσο ο επικεφαλής της CIA βρισκόταν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το «Kyiv Independent», το Κίεβο συμφώνησε να αναστείλει τα πλήγματα στις δύο πόλεις κατά το διάστημα της αμερικανικής επίσκεψης. Το Axios είχε επίσης μεταδώσει ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει προκαταβολικά την ουκρανική πλευρά για τη μετάβαση υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας στη Μόσχα και είχε ζητήσει να σταματήσουν προσωρινά οι επιθέσεις μέχρι την αναχώρησή της.

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία παραμένουν σε τέλμα

Το ταξίδι Ράτκλιφ έρχεται έπειτα από μια σειρά επαφών της κυβέρνησης Τραμπ με τη Μόσχα, στις οποίες έχει κεντρικό ρόλο ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Παρά την κινητικότητα, ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δεν έχει επιτευχθεί, με το εδαφικό να εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις του Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα αναβλήθηκαν.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος εξαιτίας της ιστορικής σύγκρισης που προκαλεί. Η τελευταία γνωστή επίσκεψη διευθυντή της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Μόσχα είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο τότε επικεφαλής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, είχε μεταφέρει στη ρωσική ηγεσία προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον λίγους μήνες πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η νέα αποστολή του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα δείχνει ότι, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις περί «ρουτίνας», οι απευθείας δίαυλοι των υπηρεσιών πληροφοριών παραμένουν ενεργοί σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ επιχειρούν ταυτόχρονα να διαχειριστούν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης Ρωσίας – ΝΑΤΟ.

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