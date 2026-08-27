ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκκίνηση με στόχο την επιβίωση – Η παρουσία στη ΔΕΘ

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Για την πολιτική του επανεκκίνηση και επάνοδο πασχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πολύμηνη κρίση που οδήγησε στα γεγονότα του Ιουνίου και του Ιουλίου, με τον αποδεκατισμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας λόγω αποχωρήσεων, την παραίτηση του Φάμελλου από την ηγεσία και το πέρασμα των ηνίων του κόμματος στην τριάδα των Δούρου, Παππά, Πολάκη.

Επί της ουσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πιάνει το νήμα από την αρχή, επιστρέφοντας σε συνθήκες που θυμίζουν δεκαετία του 1990, όταν καρδιοχτυπούσε για την είσοδο στη Βουλή. Πλέον το βασικό του στοίχημα θα είναι να διασφαλίσει την είσοδό του στο Κοινοβούλιο, αρχής γενομένης από την επανάκαμψη στις δημοσκοπήσεις, κάτι στο οποίο αναμένεται να επικεντρώσει την προσπάθειά του το επόμενο διάστημα.

Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έχει διατυπώσει αρκετές φορές τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πιάσει αυτό το ποσοστό, με τον Πολάκη να υπεραισιοδοξεί ότι, αν το κόμμα ακολουθήσει τη δική του προγραμματική λογική των 6 πυλώνων, μπορεί να πετύχει ποσοστό πάνω του 5%. Σχολιάζοντας την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν (η Interview εμφανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2% από 1% προηγούμενης μέτρησης) στέλεχος του κόμματος ανέφερε στο «Π» πως κρατάει την ένδειξη της ανοδικής τάσης.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει σε πολύ σημαντική υπόθεση την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και από το πλέον επίσημο βήμα της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου θέλει να σηματοδοτήσει ότι είναι «παρών», ότι έχει ακόμη τη δυνατότητα να επηρεάζει την πολιτική ατζέντα και μπορεί να συσπειρώσει κόσμο της Αριστεράς.

Και όπως φάνηκε και από την απόφαση της προχθεσινής Πολιτικής Γραμματείας, θα συνεχίσει να τονίζει ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει δεν οφείλεται σε αποτυχία του δικού του πολιτικού σχεδίου, το οποίο συνεχίζει να διαθέτει, αλλά σε «σχέδιο διάλυσης». Αναφορά πίσω από την οποία φωτογραφίζεται το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο με την εμφάνισή του «τράβηξε» κρίσιμο πολιτικό δυναμικό από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, στελέχη και μέλη.

Δεδομένου πάντως ότι το κόμμα διανύει μια περίοδο έκτακτων συνθηκών, με απόλυτη προτεραιότητα την επιβίωση, λόγος για τον οποίο ποντάρει στην ενεργοποίηση όλων και στη συλλογική ηγεσία, δεν αναμένεται η πρόεδρος της Κ.Ο. Ρένα Δούρου να εκπροσωπήσει μόνη της το κόμμα στη Θεσσαλονίκη. Για τη μία από τις δύο εμφανίσεις, τη συνέντευξη Τύπου ή την κεντρική πολιτική εκδήλωση με ομιλία, θα υπάρξει τριπλή εκπροσώπηση (μαζί Δούρου, Παππάς και Πολάκης). Κάτι, ωστόσο, που δεν αποφασίστηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Π.Γ. και παραμένει σε εκκρεμότητα.

Βασικό βήμα για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντως η οργανωτική ανασυγκρότηση και στελέχη αισιοδοξούν ότι θα ενισχυθούν κάποιες πρώτες ενδείξεις επανενεργοποίησης ενός κόσμου που είχε αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες σε οργανωτικό επίπεδο θα επικεντρωθούν στην τόνωση του ηθικού όσων έχουν μείνει και στον επαναπατρισμό/ ενεργοποίηση ενός δυναμικού που είχε αδρανοποιηθεί και τώρα θεωρεί ότι πρέπει να στηρίξει το κόμμα για να μην κινδυνέψει.

Τα ψηφοδέλτια πιθανότατα θα είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ωστόσο σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, οι Νομαρχιακές ήδη έχουν αρχίσει να καταθέτουν προτάσεις υποψηφιοτήτων, ενώ η Π.Γ. έδωσε εντολή στην Εκλογική Επιτροπή να εντείνει την προετοιμασία για την εκλογική μάχη ως την επόμενη Κεντρική Επιτροπή.

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