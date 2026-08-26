Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)

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Έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε το Μπάκιγχαμ για να τιμήσει την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Συγκεκριμένα, το τραγούδι «9 to 5» ακούστηκε κατά την καθιερωμένη αλλαγή φρουράς έξω από το παλάτι, καθώς η στρατιωτική μπάντα απέδωσε τη γνωστή επιτυχία της θρυλικής τραγουδίστριας.

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση της μπάντας αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram, συνοδευόμενα από ένα μήνυμα στη μνήμη της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας.

«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς – συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε η λεζάντα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θερμές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να χαρακτηρίζουν τον φόρο τιμής «υπέροχα φτιαγμένο» και «τέλειο», εκφράζοντας την εκτίμησή τους για τον τρόπο με τον οποίο το παλάτι τίμησε τη μνήμη της τραγουδίστριας.

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