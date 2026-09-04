search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 17:12

Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

04.09.2026 17:12
RENA DOUROU

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέο σποτ – το πάει σε υπερπαραγωγή- κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλέσει τον κόσμο στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση που θα γίνει έξω από τη ΔΕΘ το Σάββατο, με αφορμή την ομιλία Μητσοτακη. 

Στο σποτ πρωταγωνιστεί η Ρενα Δούρου και νέοι άνθρωποι. 

Διαβάστε επίσης

Η Βούλτεψη δεν βλέπει γενοκτονία στη Γάζα: «Γενοκτονία είναι η ποντιακή» (Video)

«Παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;» – Τι… κατάλαβε η Βάσια Αναστασίου από το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Στις 15 Σεπτεμβρίου υπογράφει ο Σαμαράς το συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας για τα νέα γραφεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-pappas-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα γκάφα του Γιώργου Παππά, δεν πέτυχε ούτε τον… πολλαπλασιασμό

RENA DOUROU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

nyfoudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κακό πράγμα η άγνοια, απ’ όπου κι αν προέρχεται – Ο Νυφούδης, οι… ειδήμονες και ο έρμος ο Πικετί (Video)

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρόβλεψη του Καλλιάνου για το κόμμα Σαμαρά μοιάζει σαν εκείνες για τον καιρό

vitzilaios
ADVERTORIAL

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

sintaksiouxoi-01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αναζητά «εναλλακτική 13η σύνταξη» – Τα σενάρια για συνταξιούχους, μισθούς και πρώτη κατοικία

teligioridou_kriti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
giorgos-pappas-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα γκάφα του Γιώργου Παππά, δεν πέτυχε ούτε τον… πολλαπλασιασμό

RENA DOUROU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

nyfoudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κακό πράγμα η άγνοια, απ’ όπου κι αν προέρχεται – Ο Νυφούδης, οι… ειδήμονες και ο έρμος ο Πικετί (Video)

1 / 3