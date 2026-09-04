Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

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Νέο σποτ – το πάει σε υπερπαραγωγή- κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλέσει τον κόσμο στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση που θα γίνει έξω από τη ΔΕΘ το Σάββατο, με αφορμή την ομιλία Μητσοτακη.
Στο σποτ πρωταγωνιστεί η Ρενα Δούρου και νέοι άνθρωποι.
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