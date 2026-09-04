Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέο σποτ – το πάει σε υπερπαραγωγή- κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλέσει τον κόσμο στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση που θα γίνει έξω από τη ΔΕΘ το Σάββατο, με αφορμή την ομιλία Μητσοτακη.

Στο σποτ πρωταγωνιστεί η Ρενα Δούρου και νέοι άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης

Η Βούλτεψη δεν βλέπει γενοκτονία στη Γάζα: «Γενοκτονία είναι η ποντιακή» (Video)

«Παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;» – Τι… κατάλαβε η Βάσια Αναστασίου από το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Στις 15 Σεπτεμβρίου υπογράφει ο Σαμαράς το συμβόλαιο ετήσιας διάρκειας για τα νέα γραφεία