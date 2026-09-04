Αναταραχή στη ΝΔ για τα σχολικά βιβλία: «Δεν απεικονίζονται οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου» λένε οι εκδόσεις Νήσος – Τι απαντά το υπ. Παιδείας για την αντιπαράθεση

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Νέα εστία εσωκομματικής αντιπαράθεσης στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί η συζήτηση για το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού, με αφορμή τις αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας και ειδικότερα στην οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Πάντως, οι εκδόσεις Νήσος, απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες παρουσιάζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε αρχικά το βιβλίο Γλώσσας της Β’ Δημοτικού «Η γλώσσα μου», των εκδόσεων Νήσος, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις προκάλεσε και το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ’ Δημοτικού, των εκδόσεων Πουκαμισάς. Και τα δύο έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του νέου συστήματος του Πολλαπλού Βιβλίου.

Τα βιβλία, πάντως, δεν πρόκειται να διανεμηθούν στους μαθητές από τον Σεπτέμβριο του 2026. Η εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου έχει προγραμματιστεί για το σχολικό έτος 2027-2028, οπότε και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα στα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο περιεχόμενο των βιβλίων, ενώ ο Νότης Μηταράκης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επανεξέτασής τους. Από την άλλη πλευρά, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπερασπίστηκε τη διαδικασία μέσω της οποίας εγκρίθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια.

Οι αιχμές Μαρινάκη και η θέση του υπουργείου Παιδείας

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή του MEGA News 104,6, απέρριψε την ύπαρξη «woke ατζέντας» στην κυβέρνηση, δηλώνοντας παράλληλα ότι στα σχολικά βιβλία πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ανέφερε ότι προβληματίστηκε ως πατέρας παιδιού τριών ετών, υποστήριξε ότι ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας και έλαβε υπηρεσιακή απάντηση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων σπουδών. Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, επέλεξε να τοποθετηθεί πολιτικά.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσης των βιβλίων ή απομάκρυνσης προσώπων που συμμετείχαν στη διαδικασία, παρέπεμψε την αρμοδιότητα στο υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι δεν είναι δική του δουλειά να «παίρνει κεφάλια».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων πραγματοποιήθηκε χωρίς πολιτική ή διοικητική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του υπουργείου, τα εγχειρίδια αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητες πενταμελείς επιστημονικές επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 900 μέλη. Οι αξιολογητές προήλθαν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΕΠ, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, ενώ η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας κλήρωσης και ειδικού αλγορίθμου.

Το υπουργείο υποστηρίζει ακόμη ότι τα βιβλία δημοσιεύθηκαν χωρίς αλλαγές σε σχέση με τις εισηγήσεις των επιτροπών, καθώς η τήρηση των σχετικών πορισμάτων αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση.

Μηταράκης: «Να γίνει επαναξιολόγηση»

Πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV διαφώνησε με την παρουσία σχετικών αναφορών στα σχολικά βιβλία.

Πρέπει να επανεξετάσει το Υπουργείο Παιδείας το βιβλίο δημοτικού για την οικογένεια pic.twitter.com/Uf73BNSGZq September 4, 2026

«Δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν παιδιά του Δημοτικού», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές «αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας».

Ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε ότι θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν ενισχύσει την εικόνα διαφορετικών προσεγγίσεων στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δέχεται πιέσεις από τα δεξιά της και ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Υπ. Παιδείας: Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές

«Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού».

Αυτό τόνισαν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο βιβλίου που συμπεριλαμβάνεται στο νέο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. «Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο», επισήμαναν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη συζήτηση «αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου», που δίνει «περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης», σημείωσαν.

Τι αναφέρουν τα βιβλία για τις οικογένειες

Στο βιβλίο Γλώσσας της Β’ Δημοτικού, στην ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται διαφορετικές οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας ενός παιδιού.

Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις σχετικές εικόνες, να συζητήσουν γι’ αυτές και να αναγνωρίσουν ποια από τις οικογένειες που παρουσιάζονται μοιάζει περισσότερο με τη δική τους.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι στις εικόνες παρουσιάζονται οικογένειες με δύο μητέρες ή δύο πατέρες.

Οι εκδόσεις Νήσος, ωστόσο, με ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, διαψεύδουν κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία.

Όπως διευκρινίζουν, η πρώτη εικόνα παρουσιάζει μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Η τέταρτη εικόνα, σύμφωνα με τις εκδόσεις, απεικονίζει οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά και όχι δύο πατέρες με δύο παιδιά.

Μάλιστα, σε αιχμηρό ύφος, σχολιάζουν την ερμηνεία της πρώτης εικόνας σημειώνοντας: «Από ό,τι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα».

Οι εκδόσεις κάνουν λόγο για «ψευδή και παραπλανητική» παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου και καταγγέλλουν «σκόπιμη παραποίηση» των δύο εικόνων. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι αποδέχονται τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, καθώς και τις διαφορετικές μορφές οικογένειας που αναγνωρίζονται από τη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Όπως αναφέρουν, έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία του βιβλίου, των συγγραφέων, των εκδόσεων και του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου.

Πιο ξεκάθαρη η αναφορά στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού

Διαφορετική είναι η περίπτωση του βιβλίου Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ’ Δημοτικού, όπου η αναφορά στις διαφορετικές μορφές οικογένειας είναι πιο σαφής.

Στην ενότητα «Η ελληνική οικογένεια» γίνεται λόγος για τη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η πυρηνική, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια.

Στους τύπους οικογένειας περιλαμβάνεται επίσης ρητά η «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου». Σε επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να ασχοληθούν με διαφορετικούς τύπους οικογένειας, δημιουργώντας σχετική αφίσα και εξετάζοντας σε ποια κατηγορία εντάσσεται η δική τους οικογένεια.

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ Δημοτικού.

Ο συγγραφέας: «Δεν πρόκειται για woke ατζέντα»

Ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας του βιβλίου της ΣΤ’ Δημοτικού, Μανούσος Μαραγκουδάκης, απέρριψε την κριτική περί «woke ατζέντας».

Όπως εξήγησε, η αναφορά στις οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου γίνεται απλώς στο πλαίσιο της καταγραφής των σύγχρονων μορφών οικογένειας και δεν αποτελεί προσπάθεια ιδεολογικής προβολής.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες η αναγνώριση της οικογενειακής τους πραγματικότητας στο σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί κάτι αρνητικό, ενώ τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης άλλων σχολικών εγχειριδίων όπου θεωρεί ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς την τήρηση των σχετικών οδηγιών.

Η ευρύτερη πολιτική διάσταση

Η αντιπαράθεση για τα σχολικά βιβλία δεν εξελίσσεται σε πολιτικό κενό. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από τον χώρο που βρίσκεται στα δεξιά της, ιδιαίτερα ενόψει των εξελίξεων γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα που συνδέονται με τη λεγόμενη «woke ατζέντα», ενώ ανάλογες αντιπαραθέσεις έχουν καταγραφεί και με αφορμή την επιλογή «ακαθόριστο φύλο» σε κρατική πλατφόρμα για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι διαφορετικές τοποθετήσεις Μαρινάκη, Μηταράκη και Ζαχαράκη για τα σχολικά βιβλία αποκτούν ευρύτερη πολιτική σημασία. Η κυβέρνηση επιχειρεί από τη μία να υπερασπιστεί τη θεσμική διαδικασία μέσω της οποίας εγκρίθηκαν τα εγχειρίδια και από την άλλη να απαντήσει στις πιέσεις που δέχεται από το δεξιότερο ακροατήριό της.

Το ζήτημα, επομένως, δεν περιορίζεται πλέον στο περιεχόμενο δύο σχολικών βιβλίων. Έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από τα όρια της συμπερίληψης στην εκπαίδευση, τον τρόπο παρουσίασης των διαφορετικών μορφών οικογένειας στα παιδιά και, ταυτόχρονα, τη μάχη πολιτικών ισορροπιών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

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