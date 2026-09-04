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04.09.2026 17:57

Τι είναι το νεογνικό στερητικό σύνδρομο από το οποίο μπορεί να έπασχε το βρέφος στην Κυψέλη 

04.09.2026 17:57
vrefos

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Το σενάριο το βρέφος να είχε εκδηλώσει στερητικό σύνδρομο εξετάζουν οι αρχές για το 8 μηνών βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος και η 38χρονη δεν έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του, ωστόσο οι καταθέσεις τους συμπίπτουν ότι έκλαιγε αδιάκοπα και τους ενοχλούσε.

Η μητέρα είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών. Το μωρό θα γεννήθηκε με εξάρτηση, αν δεν είχε σταματήσει τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης.

«Το νεογνικό σύνδρομο είναι σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν στην εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα», σημείωσε η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μιλώντας στο MEGA.

Και πρόσθεσε πως το νεογνικό σύνδρομο συνοδεύεται από τα εξής συμπτώματα.  «Οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκό τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Από την πλευρά του ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου τόνισε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν το βρέφος έπασχε από στερητικό σύνδρομο. «Ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας έχει έντονα συμπτώματα. Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Θα δούμε στην τοξικολογική του μωρού εάν βρεθούν νακρωτικά».

Τι έλεγε ο 43χρονος 

«Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μας έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο. Δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί γιατί από μόνο του δεν μπορούσε. Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 19:50
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