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04.09.2026 18:31

Πρώτη επιλογή, λόγω τηλεθέασης, το Mega την Πέμπτη (3/9)

04.09.2026 18:31
tileorasi

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Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι το Mega, την Πέμπτη, παραπάνω από ό,τι έκανε την Τετάρτη. Με ίδια επίδοση επανήλθε στην πρώτη θέση τηλεπροτιμήσεων στο σύνολο των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Αντιθέτως ο ΣΚΑΪ πέρασε στην τρίτη θέση και σταθμισμένα πλέον από τη Nielsen έχει την επιβεβαίωση ότι οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις αγώνων αποτελούν ισχυρή τονωτική ένεση στην τηλεθέαση του.

Δεύτερο στη σειρά επιλογών κανάλι ήταν ο Alpha χθες με χαρακτηριστικά στη δυναμική του σχεδόν ίδια με εκείνα της δυναμικής του Mega.

Αν και με απώλειες, όχι δραματικές, το Star παρέμεινε στην τέταρτη θέση, ενώ ΑΝΤ1 και Open βρέθηκαν να συγκατοικούν, έχοντας διαμορφώσει ίδιο αποτύπωμα.

Η ΕΡΤ1 είχε οριακά καλύτερη επίδοση από το ΕΡΤNews και σε σημαντικό βαθμό την πιστώνεται η προβολή της ξένης ταινίας δράσης «Λευκός Πύργος- Η πτώση».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 19:50
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