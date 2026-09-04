Σιακαντάρης για τα βραχιόλια της γιαγιάς της Αναστασίου:  «Σε λίγο θα πουν ότι θα έρθει ο Κουτσουμπας να μας πάρει τα σπίτια»

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Το επίπεδο των επιχειρημάτων της Βάσιας Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε σκωπτικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης.
Η Βάσια Αναστασίου αναφερόμενη στη θέση της ΕΛΑΣ για φορολόγηση του πλουσιότερου 1% της χώρας δήλωσε ότι η γιαγιά της έχει αγχωθεί πως θα της πάρουν τα … βραχιόλια.
«Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» είπε χαρακτηριστικά η Βάσια Αναστασίου.
Από την πλευρά του ο Γιώργος Σιακαντάρης επισήμανε «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογια; Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσουμπας να μας πάρει τα σπίτια».
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