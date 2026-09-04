Η Βούλτεψη δεν βλέπει γενοκτονία στη Γάζα: «Γενοκτονία είναι η ποντιακή» (Video)

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Τη διάπραξη γενοκτονίας από το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων αμφισβήτησε η Σοφία Βούλτεψη.

Η βουλευτής της ΝΔ παρά το πόρισμα του ΟΗΕ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. «Γενοκτονία είναι η ποντιακή, όχι η κάθε μία που λέτε. Δεν δέχομαι εγώ τέτοια», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στα εγκλήματα πολέμου της Χαμάς προκειμένου να δικαιολογήσει τη θανάτωση πάνω από 52.000 ανθρώπων από τις δυνάμεις του Ισραήλ. «Δεν έκαναν βιασμούς, δεν σκότωσαν τον κόσμο. Ναι, ναι, να σκοτώνουνε τον κόσμο. Να βιάζουν τις γυναίκες. Να βιάζουν τις γυναίκες θέλετε».



Να θυμίσουμε ότι η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ στοχειοθέτησε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε ενέργειες που εμπίπτουν στον ορισμό της γενοκτονίας.

Συγκεκριμένα: δολοφονίες· πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχικών βλαβών· επιβολή συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στην καταστροφή των Παλαιστινίων, ολικώς ή μερικώς· επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων.

Η μόνη ενέργεια που εμπίπτει στα κριτήρια του ΟΗΕ περί γενοκτονίας και δεν έχει διαπράξει το Ισραήλ, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η βίαιη απομάκρυνση παιδιών από μία ομάδα σε άλλη.

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