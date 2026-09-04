Νέα γκάφα του Γιώργου Παππά, δεν πέτυχε ούτε τον… πολλαπλασιασμό

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Άλλο να είσαι οικονομολόγος και να γνωρίζεις – ό,τι γνωρίζεις τέλος πάντων – από την επιστήμη σου, κι άλλο να γίνεσαι πολιτικός και να πρέπει αν επικοινωνήσεις τις απόψεις του.

Αυτό έχει πάθει ο ορκωτός λογιστής από την Πάτρα και πλέον αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς. Ο οποίος τη μία μέρα άνοιξε θέμα με τις θυρίδες – που δεν θα τις ανοίξει τελικά, όπως διόρθωσε μετά – και την άλλη έκανε λάθος ακόμα και έναν απλό πολλαπλασιασμό.

Αναλύοντας το κόστος που θα έχει το φοιτητικό επίδομα των 500 ευρώ μηνιαίως σε 80.000 δικαιούχους, σε βάθος τετραετίας, αντί να τετραπλασιάσει το ετήσιο ποσό των 400 εκατ. ευρώ, το… διαίρεσε στα 4 και τρέλανε τους πάντες. Μήπως να τον αποσύρουν λίγο τον κ. Παππά; Αφού το όνομα αυτό δεν… καταφέρνει να ριζώσει στον Τσίπρα!

Απολαύστε υπεύθυνα – και πολλαπλασιαστικά στα 6,20 :

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