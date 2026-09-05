Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Τα μέτρα «απάντηση» στα προγράμματα Τσίπρα και Ανδρουλάκη και τα εκλογικά διλήμματα

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ ένα πακέτο οικονομικών μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ με ορίζοντα τετραετίας.

Οι εξαγγελίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορολογικές απαλλαγές για αγρότες και τρίτεκνους, καθώς και σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση εισοδημάτων και επενδύσεων, ενώ παράλληλα θέτουν τα προεκλογικά διλήμματα περί σταθερότητας έναντι της ακυβερνησίας.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις ανεύθυνες και ακοστολόγητες, καλώντας τους ψηφοφόρους να αποφύγουν την ψήφο διαμαρτυρίας.

Το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει την εξειδίκευση των εξαγγελιών, καθώς ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αναδείξει την αξιοπιστία του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Η ομιλία έθεσε τις βάσεις για την προεκλογική στρατηγική, εστιάζοντας στην ανάγκη για ισχυρή διακυβέρνηση και αποφυγή πολιτικών συμβιβασμών.

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Με ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ και με στοχοθεσία 4ετίας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του στην 90η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα και απευθύνθηκε σχεδόν στο σύνολο των πολιτών της χώρας.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι ο πρωθυπουργός, με τα μέτρα που εξήγγειλε για το 2027 – παρουσιάζοντας, μάλιστα, και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους – ουσιαστικά φάνηκε να απαντά, αλλά και να πετάει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στις προτάσεις που έχουν καταθέσει για την οικονομία και τους πολίτες, ενώ στην ουσία έθεσε και τα βασικά προεκλογικά διλήμματα (σταθερότητα ή ακυβερνησία) αλλά και στέλνοντας μήνυμα προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ καθώς αναφέρθηκε σε μια νέα εθνική ενότητα.

Όσον αφορά στην «απάντησή» του στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μέτρα που μοιάζουν να μπαίνουν σφήνα στις προτάσεις τους. Συγκεκριμένα:

· Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

· Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000 ευρώ

· Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ σε 15 μήνες

· Αύξηση στα 400 ευρώ και καταβολή τον Νοέμβριο επιδόματος σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

· Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ (από 12/2027) για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους

· Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα, στον οποίο το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, με στόχο να υπάρχει «κουμπαράς» άνω των 60.000 ευρώ στα 18

· Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

· Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων.

Τα παραπάνω μέτρα (μαζί με τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες – απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50%) ουσιαστικά «χτυπούν» τον πυρήνα των προτάσεων της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα υποχρεώνουν την αντιπολίτευση να γίνει πιο σαφής στα όσα υπόσχεται – καθώς ο Κ. Μητσοτάκης έχει στα χέρια του ένα μεγάλο ατού: το… πορτοφόλι από το οποίο θα βγουν αυτά τα 2,2 δισ. ευρώ.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο πρωθυπουργός έκανε μια απολύτως προεκλογική ομιλία – από την οποία δεν έλειψαν οι αιχμές για την αντιπολίτευση («σύνθημά μας η λέξη “ορίζοντας” – έχει, όπως το πρόγραμμά μας διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές. Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα» και «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν το στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”»).

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε και τους ψηφοφόρους ότι «θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν “μήνυμα διαμαρτυρίας”: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους», επισημαίνοντας ότι «η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς».

Τώρα, αυτό που μένει είναι να γίνουν ακόμα πιο σαφή τα μέτρα – θα υπάρξει συνέντευξη τύπου του οικονομικού επιτελείου τη Δευτέρα που θα γίνει και η εξειδίκευσή τους – αλλά και να γίνει πιο «καθαρό» το προεκλογικό μήνυμα, κάτι που αναμένεται να γίνει αύριο στην καθιερωμένη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

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