search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 17:29

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

05.09.2026 17:29
Fire & Rescue

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λόγω του τραγικού συμβάντος της πτώσης του F-4 Phantom της Π.Α., κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα και των θανάτων ενός επισμηναγού και ενός σμηναγού, μετά από κεντρική εντολή από τη Νέα Δημοκρατία, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις τύπου πάρτι και λοιπά πλην του δείπνου, πριν την κεντρική εκδήλωση-ομιλία στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ανέβαλε και το τραπέζι που είχε οργανώσει για απόψε με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Αντιθέτως διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει αναβολή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο air show της Τανάγρας, ενώ θα κάνει αναφορά στο συμβάν στην έναρξη της ομιλίας του.

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή «Phantom» στην Τανάγρα: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας από την ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ για παραλήρημα Βούλτεψη περί «εγκύων δασκάλων» στα σχολεία: «Τα κενά τα εγκυμονεί η κυβερνητική ανεπάρκεια»

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xouti_yemeni
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στην Υεμένη: Πάνω από 60 νεκροί σε μάχες δυνάμεων της κυβέρνησης και των Χούθι

Fire & Rescue
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

tanagra1
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους που συνετρίβη

tanagra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2026: Σε εξέλιξη οι προσυγκεντρώσεις για τις αντικυβερνητικές πορείες – Για πρώτη φορά και αγροτικό συλλαλητήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 17:39
xouti_yemeni
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στην Υεμένη: Πάνω από 60 νεκροί σε μάχες δυνάμεων της κυβέρνησης και των Χούθι

Fire & Rescue
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

tanagra1
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νεκροί οι πιλότοι του αεροσκάφους που συνετρίβη

1 / 3