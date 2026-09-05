Βαρύ το κλίμα και στη ΔΕΘ λόγω Τανάγρας – Ακυρώνονται όλες οι «παράλληλες» εκδηλώσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λόγω του τραγικού συμβάντος της πτώσης του F-4 Phantom της Π.Α., κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα και των θανάτων ενός επισμηναγού και ενός σμηναγού, μετά από κεντρική εντολή από τη Νέα Δημοκρατία, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις τύπου πάρτι και λοιπά πλην του δείπνου, πριν την κεντρική εκδήλωση-ομιλία στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ανέβαλε και το τραπέζι που είχε οργανώσει για απόψε με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Αντιθέτως διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει αναβολή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο air show της Τανάγρας, ενώ θα κάνει αναφορά στο συμβάν στην έναρξη της ομιλίας του.

Διαβάστε επίσης:

Συντριβή «Phantom» στην Τανάγρα: Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας από την ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ για παραλήρημα Βούλτεψη περί «εγκύων δασκάλων» στα σχολεία: «Τα κενά τα εγκυμονεί η κυβερνητική ανεπάρκεια»

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»