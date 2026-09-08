Τέλος η «ασυλία» στον Σαμαρά – Το Μαξίμου περνά στην αντεπίθεση μετά τη σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη

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Η άτυπη ασυλία απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, που είχε επιλέξει ως τακτική το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να μην πυροδοτήσει συναισθηματικά τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος κάνοντας επιθέσεις εναντίον του, τελείωσε μετά από αυτά που είπε ο διαγραφείς πρώην πρόεδρος της ΝΔ, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κριτική που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, αφού μέσα στα δύο λεπτά που διήρκεσε η βιντεοσκοπημένη δήλωσή του αποδόμησε την πολιτική της κυβέρνησης σε όλα τα θέματα.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», είπε την Κυριακή το απόγευμα ο Αντώνης Σαμαράς, αποδομώντας συνολικά την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Το κυβερνητικό επιτελείο σύσσωμο «απασφάλισε», ενώ χθες το πρωί, στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε ότι τα ψέματα τελείωσαν. Η ανοχή τέλος απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος εμφανίζεται όχι μόνο έτοιμος να κάνει κόμμα, αλλά ασκεί και την πλέον σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Η αλλαγή στάσης έχει τη σημασία της, καθώς μέχρι τώρα τα κυβερνητικά στελέχη είχαν επιλέξει να μην προκαλούν τον Αντώνη Σαμαρά, δίνοντας μία εικόνα αλληλοσπαραγμού μέσα στη ΝΔ.

Το κλίμα αυτό, άλλωστε, φαίνεται ότι επηρεάζει τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολλές αναφορές στη βάση του κόμματος, αλλά και στο δεξιό κομμάτι της κοινωνίας.

Η νέα περίοδος στην οποία περνούν οι σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά προφανώς έχει τη σημασία της, καθώς, όπως λένε όσοι ξέρουν, οι αντιπαραθέσεις αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα ποσοστά των δύο κομμάτων: στη ΝΔ και στο υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Από την Μπακογιάννη στον Γεωργιάδη – Η κυβερνητική αντεπίθεση

Η πρώτη που σήκωσε τη σημαία της αντεπίθεσης ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε συνέντευξή της ανέφερε ότι «ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή», ενώ περιέγραψε και ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες, αμέσως μετά τη δήλωση Σαμαρά. Όπως είπε, ήταν ένα μήνυμα από παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι της είχαν πει σε παλαιότερη συζήτηση ότι δεν θα ψήφιζαν ξανά το κόμμα. Ωστόσο, μετά το βίντεο, οι ίδιοι της είπαν χαρακτηριστικά: «Ε, όχι κι έτσι. Ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του».

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν δίστασε μάλιστα να τον συγκρίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μη βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε αν ο Α. Σαμαράς είναι «αντίπαλος» της ΝΔ, είπε χαρακτηριστικά ότι «μέχρι να κάνει κόμμα, όχι». «Αλλά από κει και πέρα, όταν ακούμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται, για τα οποία υπάρχει μια εντελώς αντίθετη πραγματικότητα… Ακούμε κάποιες αιτιάσεις για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα. Έχουμε κάτσει πολλές φορές και έχουμε δείξει τι έχει γίνει από το ’19 μέχρι σήμερα».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε στη φράση που προκάλεσε την ένταση μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά, ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη, λέγοντας ότι «δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ ούτε και γιατί προκάλεσε εκνευρισμό στον κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός δεν μίλησε με μια θεωρητική εκτίμηση, υπάρχει ιστορία η οποία είναι καταγεγραμμένη», εξηγώντας ότι «όπως φαίνεται σήμερα ο κ. Σαμαράς θέλει να ξαναβρεθεί απέναντι στη ΝΔ, να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε».

Αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισήμανε ότι «οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών, αλλά για την τσέπη τους, τις οικογένειές τους, το σχολείο των παιδιών, την υγεία. Τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία. Κάθε κόμμα δικαιώνεται αν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο ρεύμα “Ευρώπη και κοινή λογική”. Το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν έχει γίνει ακόμα, το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί».

Τέλος, η Σοφία Βούλτεψη είπε χαρακτηριστικά ότι «η οργή αποτελεί πολύ κακό σύμβουλο». «Ο κ. Σαμαράς δεν απορρίπτει μόνο τον Μητσοτάκη, απορρίπτει και όλους εμάς που τον στηρίξαμε τον καιρό της διακυβέρνησής του. Τον στηρίξαμε στη διακυβέρνηση, τον στηρίξαμε στη σκευωρία της Novartis, τον στηρίξαμε στις υποκλοπές. Ουσιαστικά επιτίθεται στον άνθρωπο που ήταν συνέχεια κοντά του, δηλαδή στον Γρηγόρη Δημητριάδη, αδιαφορώντας για όλα τα πορίσματα του Αρείου Πάγου που έχουν καταλήξει ότι ο ίδιος δεν έλαβε γνώση».

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