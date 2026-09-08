Κυριακή Γρίβα: «Σκανδαλώδεις» οι πειθαρχικές ποινές των αστυνομικών – Τι καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας

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Η παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης επαναφέρει στο προσκήνιο, πέρα από τις ποινικές ευθύνες που θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, και το ζήτημα της πειθαρχικής τους μεταχείρισης.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης των συνηγόρων της οικογένειας, Γιάννη Απατσίδη και Έλενας Τζούλη, βρίσκονται οι ποινές που έχουν επιβληθεί στους τέσσερις αστυνομικούς. Όπως αναφέρουν, τρεις αστυνομικοί τιμωρήθηκαν με έξι μήνες αργίας με απόλυση, ενώ στον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Οι δύο δικηγόροι χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πειθαρχική αντιμετώπιση «ανεπαρκή και σκανδαλώδη», υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ζήτημα άνισης εφαρμογής των διοικητικών μέτρων. Παράλληλα, καταγγέλλουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην πειθαρχική διαδικασία της ΕΛ.ΑΣ. και ζητούν απαντήσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων.

Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί και καταγγελίες αποτελούν τη θέση των συνηγόρων της οικογένειας, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωσή τους. Η νέα δικαστική εξέλιξη, πάντως, είναι δεδομένη: με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, με τους δικηγόρους να κάνουν λόγο για «βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Γιάννη Απατσίδη και Έλενας Τζούλη

«Με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπέμπονται σε δίκη και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης της Κυριακής Γρίβα. Η παραπομπή είναι ομόφωνη για την επόπτρια και την αξιωματικό υπηρεσίας και κατά πλειοψηφία για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης. Διατηρούνται επίσης οι περιοριστικοί όροι που τους έχουν επιβληθεί.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική ευθύνη και συγκεκριμένες παραλείψεις προστασίας του θύματος.

Η Κυριακή προσήλθε στην Αστυνομία επειδή φοβόταν. Ζήτησε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Το Βούλευμα εξετάζει τις παραλείψεις εκτίμησης του κινδύνου, τη μη οργάνωση αποτελεσματικής προστασίας, τη διαθεσιμότητα υπηρεσιακού οχήματος και τη διαχείριση της κλήσης της. Η γυναίκα που ζήτησε κρατική προστασία δολοφονήθηκε έξω από το ίδιο το αστυνομικό τμήμα.

Δυνάμει της πειθαρχικής απόφασης, επιβλήθηκαν έξι (6) μήνες αργίας με απόλυση στους τρεις (3) αστυνομικούς του τμήματος και πρόστιμο μόλις 300 ευρώ στον τηλεφωνητή. Θεωρούμε την αντιμετώπιση αυτή ανεπαρκή και σκανδαλώδη απέναντι στη βαρύτητα των παραλείψεων που έχουν καταγραφεί.

Καταγγέλλουμε τη λογική των επιλεκτικών πειθαρχικών διώξεων και της επιλεκτικής εφαρμογής διοικητικών μέτρων. Η πειθαρχική εξουσία δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά, ανάλογα με το πρόσωπο και τις υπηρεσιακές ισορροπίες. Δεν γίνεται να υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. και να μην έχουν καν τεθεί σε δυνητική αργία άτομα που διώκονται π.χ. για εγκληματική οργάνωση και επιλεκτικά να τίθενται άτομα για πλημμελήματα. Απαιτούμε ενιαία κριτήρια, αιτιολογημένες αποφάσεις και σαφή ενημέρωση για τη σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων και την πορεία του ελέγχου των πειθαρχικών αποφάσεων, δεδομένου ότι εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Σ.τ.Ε..

Με βάση την ενημέρωση που διαθέτουμε ως συνήγοροι, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η δικογραφία για την συστηματική παρενόχληση και τον ψυχολογικό έλεγχο της Κυριακής, που έχουμε καταγγείλει ως mobbing, καθώς και για την κακουργηματική παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, ούτε έχει σχηματιστεί δικογραφία για όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τον βιασμό της, σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό συμβαίνει παρά τη δικαστική εξέλιξη ενώπιον του ΜΟΔ και τη διαβίβαση στοιχείων για τη διερεύνησή τους.

Η παρακολούθηση των κινήσεών της και η καταγγελλόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων απαιτούν πλήρη έρευνα και διατήρηση των ψηφιακών αποδείξεων. Η καθυστέρηση αποδυναμώνει την απόδειξη και παρατείνει την αγωνία της μητέρας της και της αδελφής της.

Απαιτείται άμεσος αμερόληπτος έλεγχος της κράτησης στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και των ευθυνών που έχουν καταγγελθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που διαθέτουμε, ο πρωτοδίκως καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κυριακής εξακολουθεί να κρατείται στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, παρά την απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών, βάσει της οποίας κρίθηκε με πλήρη καταλογισμό. Καταγγέλλουμε τη συνέχιση αυτής της μεταχείρισης ως προνομιακή και ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Ζητούμε να ελεγχθεί ποια ισχύουσα δικαστική, διοικητική και ιατρική πράξη την στηρίζει και πώς συμβιβάζεται με όσα αποφάσισε το Δικαστήριο, υιοθετώντας την έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αλλά και όσα κατέθεσαν εγνωσμένοι Ψυχίατροι, από την πλευρά της οικογένειας της παθούσας.

Το δικαίωμα περίθαλψης δεν δικαιολογεί ανεξέλεγκτες εξαιρέσεις από τους κανόνες κράτησης, ούτε κρατούμενους πατρικίους και πληβείους, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Παρά τις καταγγελίες μας, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ουσιαστική διερεύνηση των συγκεκριμένων ευθυνών ψυχιάτρων και αρμοδίων στελεχών των φυλακών. Ζητούμε να ελεγχθούν όλες οι σχετικές γνωματεύσεις, πράξεις και παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών ψυχιάτρου που είχε υπογράψει, μεταξύ των άλλων, αμφιλεγόμενη γνωμάτευση και στην υπόθεση γνωστού «ολιγάρχη», αλλά παρόλα αυτά απολαύει «εκτίμησης» από ορισμένες Εισαγγελικές Αρχές, με τις οποίες διοργανώνει συνέδρια.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προσδιορισθεί η δίκη της δολοφονίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Θα είμαστε παρόντες, στο πλευρό των εντολέων μας, της μητέρας και της αδελφής της Κυριακής, για την πλήρη δικαστική διερεύνηση και την απόδοση κάθε ευθύνης. Η Κυριακή ζήτησε προστασία. Ο όρος «Γυναικοκτονία» απέκτησε υπόσταση στο όνομά της, με το αίμα της και τη δολοφονία της».

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