Το Geely E2 κατακτά την κορυφαία διάκριση ασφάλειας στα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026 (photos)

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Η Geely ανακοίνωσε ότι το Geely E2 απέσπασε πέντε αστέρια στην αξιολόγηση ασφάλειας, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026. Η συγκεκριμένη διάκριση καθιστά το Geely E2 ένα από τα πρώτα μοντέλα των κατηγοριών A και B παγκοσμίως, αλλά και το πρώτο μοντέλο της Geely, που κατακτά την κορυφαία αξιολόγηση από δύο από τα αυστηρότερα ανεξάρτητα προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας οχημάτων στον κόσμο. Το Geely E2 διατίθεται ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες, με τις παγκόσμιες πωλήσεις του να ξεπερνούν τις 800.000 μονάδες.

Οι οργανισμοί Euro NCAP και ANCAP παρουσίασαν τα νέα, προηγμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων για το 2026, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη αναμόρφωση των συστημάτων δοκιμών και αξιολόγησης εδώ και αρκετά χρόνια. Το νέο πλαίσιο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια του οχήματος, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα ασφάλειας: από την Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving) και την Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance) έως την Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection) και την Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety).

Πέρα από τις παραδοσιακές δοκιμές πρόσκρουσης, τα νέα πρωτόκολλα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και θέτουν σημαντικά αυστηρότερες απαιτήσεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη για τις επιδόσεις ασφάλειας των σύγχρονων οχημάτων.

Η διεθνής πορεία του Geely E2 αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Μετά το πρόσφατο λανσάρισμά του σε Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και άλλες αγορές, το μοντέλο θα συνεχίσει την επέκτασή του σε επιπλέον αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η εμπορική πορεία του Geely E2 στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο, φέρνοντας στην χώρα μας ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μοντέλα παγκοσμίως.

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