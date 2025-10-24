Φυσιοθεραπεία – Μελέτη: Στρατηγική επένδυση για τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομούνται κάθε χρόνο για την υγεία αλλά και την κοινωνική ασφάλιση, από την καθοριστική συμβολή της φυσικοθεραπείας, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ασθενών.

Ενδεικτικά το μέσο καθαρό όφελος από τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος με βάση την φυσικοθεραπεία εκτιμάται ότι είναι 13.981 δολάρια ($) ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά Quality-Adjusted Life Year (QALY, δηλαδή το κόστος που απαιτείται για να αποκτηθεί ένας επιπλέον χρόνος ζωής σε άριστη υγεία) και κερδίζεται μέσω της φυσικοθεραπείας, εκτιμάται ότι είναι 51.906 $, σε σχέση με άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως ενδοαρθρικών ενέσεων γλυκοκορτικοειδών.

Παράλληλα το μέσο καθαρό όφελος από την φυσικοθεραπεία αναφορικά με την πρόληψη πτώσεων των ηλικιωμένων εκτιμάται ότι είναι 2.144 $ ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά QALY που κερδίζεται σε σχέση με άλλες επιλογές φροντίδας που εκτιμήθηκαν στη μελέτη υπολογίζεται σε 13.425 $.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της μελέτης αναφορικά με την συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην Υγεία του Πληθυσμού και την εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας.

Τη μελέτη υλοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Laboratory for Health Technology Assessment – LabHTA) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με Επικεφαλής τον κο Κώστα Αθανασάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας.

Τα συμπεράσματα της έρευνας, που παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, τεκμηριώνει ότι οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, πέρα από την αποδεδειγμένη κλινική τους αποτελεσματικότητα, είναι και οικονομικά αποδοτικές, ενώ αναδεικνύει περαιτέρω την καθοριστική συμβολή της φυσικοθεραπείας τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κος Άδωνις Γεωργιάδης, η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην υγεία των πολιτών είναι αδιαμφισβήτητη και είμαι απολύτως μαζί σας σε έναν ειλικρινή διάλογο».

Η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη χαιρετίζοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στην συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και τα αιτήματα των Φυσικοθεραπευτών που έχουν γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο καθώς και που είναι και στην σωστή κατεύθυνση: «Συγχαρητήρια που μας βοηθάτε επίσης και σε ποιοτικές προσαρμογές, όπως η εφαρμογή του ΟΤΡ. Όλα αποδεικνύουν την εξοικονόμηση στο Σύστημα Υγείας με μία επένδυση στον τομέα της Φυσικοθεραπείας».

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στην συνεργασία των δύο επιστημονικών κλάδων: «Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, χαιρετίζουμε την σημαντική πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών για την εκπόνηση αυτής της μελέτης και αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Φυσικοθεραπευτές στο σύστημα υγείας».

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης, ανέφερε: «Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, έχουμε προτάσεις που εάν τις εφαρμόσουμε σήμερα, μπορούμε σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα, να έχουμε απτά αποτελέσματα και στην κατεύθυνση εξοικονόμισης πόρων αλλά και της βελτίωσης της υγείας των πολιτών της χώρας. Με δεδομένο την καθοριστική συμβολή της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας, της κινητικότητας, της αυτονομίας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων όλων των ηλικιών και καθώς ο πληθυσμός της χώρας γερνά και δυνητικά θα μεγαλώσει η ανάγκη παροχής Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, υλοποιήσαμε αυτή την μελέτη για την συνεισφορά του Κλάδου στην Υγεία».

Ο Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανέφερε παρουσιάζοντας την μελέτη: «Σε ένα περιβάλλον σύνθετων αναγκών υγείας, όπως αυτές ανακύπτουν από τη χρόνια νοσηρότητα και την πολυνοσηρότητα, σε συνδυασμό με την δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, είναι ανάγκη να δούμε την φροντίδα υγείας των πασχόντων – σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει διεπιστημονικές προσεγγίσεις και την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από διαφορετικά πεδία. Στην ομάδα αυτή, καίρια θέση κατέχει η φυσικοθεραπεία».

Η μελέτη

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν με τεκμηριωμένο τρόπο ότι η φυσιουθεραπεία προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα συστήματα υγείας, μέσω της μείωσης του κόστους νοσηλείας, της πρόληψης χρόνιων παθήσεων και της ταχύτερης αποκατάστασης των ασθενών. Η οικονομική συνεισφορά της φυσικοθεραπείας:

Καρκίνος *1 Το μέσο καθαρό όφελος της αποθεραπείας του καρκίνου με βάση τη φυσικοθεραπεία εκτιμάται ότι είναι 3.514 $ ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά QALY που αποκτάται σε σχέση με άλλες μορφές φροντίδας κινείται σε οικονομικά αποδοτικά επίπεδα . Επικονδυλίτιδα *1 Το μέσο καθαρό όφελος από τη θεραπεία της επικονδυλίτιδας με φυσικοθεραπεία εκτιμάται ότι είναι 10.739 $ ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά QALY που κερδίζεται μέσω της φυσικοθεραπείας σε σχέση με άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως η φαρμακοθεραπεία, εκτιμάται στα 23.141 $. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα *1 Το μέσο καθαρό όφελος από τη θεραπεία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα με φυσικοθεραπεία εκτιμάται ότι είναι 39.533 $ ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά QALY που κερδίζεται σε σχέση με την εναλλακτική επιλογή (χειρουργική επέμβαση) εκτιμάται ότι είναι 41.206 $. Χρόνιος πόνος στον αυχένα *2 Το μέσο καθαρό όφελος από τη θεραπεία του χρόνιου πόνου στον αυχένα με φυσικοθεραπεία εκτιμάται ότι είναι 3.416 $ ανά επεισόδιο φροντίδας. Το κόστος ανά QALY που κερδίζεται μέσω της φυσικοθεραπείας σε σχέση με άλλες θεραπευτικές επιλογές, εκτιμάται σε 79.242 $.

Σήμερα, στην Ελλάδα, η φυσικοθεραπεία καλύπτεται ασφαλιστικά μόνο κατόπιν ιατρικής παραπομπής, γεγονός που καθυστερεί τη διάγνωση και τη θεραπεία. Σε διεθνές επίπεδο, οι φυσικοθεραπευτές αξιολογούν και διαχειρίζονται μυοσκελετικά προβλήματα, προσφέροντας έγκαιρη παρέμβαση, ταχύτερη ανάρρωση και μείωση περιττών επισκέψεων σε γιατρούς ή νοσοκομεία.

Διαβάστε επίσης:

Πλημμύρισε με ράντζα το νοσοκομείο της Νίκαιας – Σωματείο Εργαζομένων: « Δεν θα ανεχθούμε να κινδυνέψει κανένας ασθενής μας»

Νοσοκομείο Σύρου: Κατέρρευσε ο μοναδικός χειρουργός μετά από συνεχείς εφημερίες των τελευταίων μηνών – Τι καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ

ΕΙΝΑΠ: «Χαριστική, φωτογραφική και προκλητική η διάταξη που προβλέπει παράταση θητείας σε συνδικαλιστές γιατρους»