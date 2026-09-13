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13.09.2026 19:19

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη φτηνή απασχόληση

13.09.2026 19:19
tsoukalas

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Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις επικρίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

«Ο κ. Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «εφάρμοσε μέχρι κεραίας και ακόμα πιο σκληρά από τις προβλέψεις το νόμο Κατρούγκαλου και κατέστησε τον ΦΠΑ εργαλείο για κρατική κερδοσκοπία και διασφάλιση της υπερκερδοφορίας των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας».

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι προσποιείται πως δεν έχει δημοσιονομικό κόστος η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση των δανείων των καλόπιστων οφειλετών και η μείωση των ωρών απασχόλησης

«Ομολογεί, μέσα στο άγχος του, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως κεντρικές προτεραιότητες την εξυπηρέτηση των funds και τη μονιμοποίηση ενός μοντέλου χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης. Έχουν ήδη αποδεχθεί στον απολογισμό της διακυβέρνησης τους πως επί των ημερών τους μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και για τις απευθείας αναθέσεις.

Κύριε Μαρινάκη, σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας».

«Η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 20:50
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