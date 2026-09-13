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13.09.2026 16:40

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «δωσ’ τα όλα»

13.09.2026 16:40
marinakis syn;edrio

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Πως κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω «στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δωσ’ τα όλα”, με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά» κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως ο κ. Ανδρουλάκης «έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά “κόκκινων” δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων».

«Το μόνο που “ξέχασε” να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε, «είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός».

«Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του “προγράμματός” τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον “διαιτητή” για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής».

Ολόκληρη η ανακοίνωση Μαρινάκη:

Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «δωσ’ τα όλα», με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.

Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.

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