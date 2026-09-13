Κουφονικολάκου: Σχέδιο Μητσοτάκη, και όχι προσωπική άποψη, η δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

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«Για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων, ο κ. Μητσοτάκης σιωπά», υπογραμμίζει η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κ. Μαρινάκης δεν είπε την προσωπική του θέση», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα».
«Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη», τονίζει.
«Τα πράγματα είναι απλά. Είτε ο κ. Μητσοτάκης θα απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα», καταλήγει.
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