Προαναγγελία Κασιδιάρη για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Αποφυλακίζομαι οριστικά»

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Την επιστροφή του στην πολιτική ζωή ανακοινώνει, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης.
Ο καταδικασμένος νεοναζί, με ανάρτησή του στα social media, γνωστοποίησε ότι αποφυλακίζεται την Τρίτη (15/09) και προανήγγειλε ότι «επιστρέφει ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».
Η ανάρτηση Κασιδιάρη:
Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων.— Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026
«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».
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