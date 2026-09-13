Προαναγγελία Κασιδιάρη για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Αποφυλακίζομαι οριστικά»

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Την επιστροφή του στην πολιτική ζωή ανακοινώνει, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο καταδικασμένος νεοναζί, με ανάρτησή του στα social media, γνωστοποίησε ότι αποφυλακίζεται την Τρίτη (15/09) και προανήγγειλε ότι «επιστρέφει ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

Η ανάρτηση Κασιδιάρη:

Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026

«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

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