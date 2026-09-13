Διευκρινίσεις για την κηδεία Μαζωνάκη: Παρουσία κόσμου η εξόδιος ακολουθία, η ταφή αποκλειστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο (Video)

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Παρουσία κόσμου θα τελεστεί τελικά η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.

Όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του αγαπημένου τραγουδιστή η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και όποιος θέλει θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας στο ERTNEWS, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή -στο Γ’ Νεκροταφείο- θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην ανακοίνωσή της για το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οικογένειά του είχε αναφέρει ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί κόσμος.

Την Κυριακή ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε τα πράγματα μιλώντας στην ΕΡΤ και άφησε ανοιχτό να εκδοθεί και κάποια διευκρινιστική ανακοίνωση.

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