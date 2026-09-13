Τέσσερις συλλήψεις σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για πυρκαγιές – Η αμέλεια ο νούμερο 1 εμπρηστής

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Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δ.Α.Ε.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε Κυκλάδων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πυρκαγιά σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα», στην περιοχή Στρούμπουλας, στις Λεύκες Πάρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση, καίγοντας περίπου 12 στρέμματα με ξηρά χόρτα και φρύγανα.

Επιπλέον, συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, 69χρονη, για καύση σωρού υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, στην Οιχαλία του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Ακόμη, στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε περιοχή της Ρόδου, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού. Στον 53χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Τέλος, ένας 60χρονος συνελήφθη, σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης ιδιοκτησίας του συλληφθέντος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 315 (89,49%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,51%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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