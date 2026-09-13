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13.09.2026 15:58

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί στη φωτογραφία-ντοκουμέντο από την «κλινική»

13.09.2026 15:58
mazwnakis giatroi

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Στη φωτογραφία, που ανακτήθηκε από το κινητό της γιατρού Ιωάννας Γάκα, αναζητούν οι Αρχές τα κομμάτια του παζλ που θα δείξουν τι συνέβαινε στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε αυτή, ο αγαπημένος τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ενώ το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι σκεπασμένος με κουβέρτα και έχει κλειστά τα μάτια, ενώ στα χέρια του διακρίνονται δύο φλεβοκαθετήρες.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν τώρα είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε και σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Εκτός από την ώρα (πληροφορίες αναφέρουν πως τραβήχτηκε στις 14:45) και την ημερομηνία, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στην τεχνική ανάλυση της εικόνας στην προσπάθειά τους να βρουν στοιχεία από τις οθόνες των ιατρικών μηχανημάτων ή στοιχεία για τις ζωτικές του λειτουργίες τη δεδομένη στιγμή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, για να διαπιστώσουν αν η φωτογραφία είχε σταλεί σε άλλο πρόσωπο ή όχι, κι αν είχε μεταφερθεί σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

Η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί, εφόσον προκύψουν ασφαλή τεχνικά στοιχεία, να βοηθήσει στην ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών και να ρίξει φως στο τι συνέβαινε στην κλινική πριν από την ανακοπή.

«Η Γάκα είπε στη σύζυγό μου πως έχει καρκίνο, ενώ δεν είχε» – Νέες καταγγελίες κατά της ιατρού που συνελήφθη

Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της «κλινικής» στο Κολωνάκι, έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν την απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

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