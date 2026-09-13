Χαλκιδική: Σύλληψη 60χρονου για τη φωτιά στη Σκάλα

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Ένας 60χρονος συνελήφθη, σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης ιδιοκτησίας του συλληφθέντος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 315 (89,49%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,51%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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