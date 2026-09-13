search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 15:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2026 15:18

Χαλκιδική: Σύλληψη 60χρονου για τη φωτιά στη Σκάλα

13.09.2026 15:18
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας 60χρονος συνελήφθη, σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 12:21, στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης ιδιοκτησίας του συλληφθέντος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 13 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 792 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 315 (89,49%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,51%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

Διαβάστε επίσης:

Φθιώτιδα: Φωτιά πάνω από τα σπίτια της Πελασγίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

Άγρια συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη: Μαχαιρώθηκε 40χρονος, τρεις συλλήψεις

Τραγικό ναυάγιο στην Ινδονησία: Στους 6 οι νεκροί και 130 οι αγνοούμενοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σύλληψη 60χρονου για τη φωτιά στη Σκάλα

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά πάνω από τα σπίτια της Πελασγίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

foustanos
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να υπάρχει “γιατρός της μόδας”» – Αιχμές του προέδρου Πειθαρχικού ΙΣΑ, Φουστάνου με φόντο τον θάνατο Μαζωνάκη (Video)

tileorasi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Οι νικητές και οι χαμένοι στην πρωινή ζώνη, μετά τις δύο πρεμιέρες

DIAS ASTYNOMIA (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή 15 ατόμων στην Κυψέλη: Μαχαιρώθηκε 40χρονος, τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μια ολόκληρη νύχτα για το «αντίο» του κόσμου – Η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια και η κηδεία τη Δευτέρα

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: «Ο μαρτυριάρης Μαρινάκης θα αποπεμφθεί από τα ψηφοδέλτια ή θα παραμείνει επιβεβαιώνοντας την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 15:25
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σύλληψη 60χρονου για τη φωτιά στη Σκάλα

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά πάνω από τα σπίτια της Πελασγίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

foustanos
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να υπάρχει “γιατρός της μόδας”» – Αιχμές του προέδρου Πειθαρχικού ΙΣΑ, Φουστάνου με φόντο τον θάνατο Μαζωνάκη (Video)

1 / 3