Παπανδρέου: Οι ευθύνες της ΝΔ για τη χρεοκοπία της χώρας δεν διαγράφονται με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Takeaways by to pontiki AI Ο Γιώργος Παπανδρέου άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τις πρόσφατες δηλώσεις του από το Καστελλόριζο, κατηγορώντας τον για έλλειψη ενότητας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός απέδωσε την ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πολιτικό βάρος των δύσκολων αποφάσεων για να διατηρηθεί η χώρα όρθια.

Παπανδρέου κατήγγειλε ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί πρακτικές πελατειασμού, αδιαφάνειας και κοινωνικής αδικίας, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των λίγων ισχυρών.

Τέλος, τόνισε πως η ανάληψη ευθυνών αποτελεί τη μόνη λύση για την αντιμετώπιση των παθογενειών της χώρας, απορρίπτοντας τα επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να “κλείσει έναν κύκλο”. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του. Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον ελληνισμό ήταν εκκωφαντικά απών», απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του από το Καστελόριζο.

Ο κ. Παπανδρέου στην απάντησή του ανέφερε ότι 16 χρόνια μετά, «κατάλαβε την εθνική και γεωπολιτική σημασία του Καστελλόριζου; Κατάλαβε τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε τότε η Ελλάδα;».

Τόνισε πως το 2010 ήταν η αφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας, για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλόνισε την Ευρώπη.

«Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή. Που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πρόταξε το εθνικό συμφέρον και ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό βάρος εξαιρετικά δύσκολων αποφάσεων», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Το ΠΑΣΟΚ διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια»

Επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ τότε αγωνίστηκε και διασφάλισε τη μόνη διαθέσιμη λύση για να παραμείνει η χώρα όρθια, ενώ το κόμμα του κ. Μητσοτάκη συναγωνιζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα στις πλατείες του δήθεν αντιμνημονιακού μετώπου.

«Σήμερα επαίρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από τη δίνη των ελλειμμάτων. Αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση. Δεν ήταν η εικόνα τότε του όμορφου πάντα Καστελόριζου που πίκρανε τους έλληνες. Ήταν το έλλειμμα, το χρέος και η αναξιοπιστία της χώρας, που έφερε εξαρτήσεις και δεινά – τα οποία συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά για χάρη της ΝΔ και των λίγων ισχυρών», σημείωσε ο κ. Παπανδρέου και συμπλήρωσε πως δεν είναι η εικόνα του Καστελόριζου που πρέπει τώρα να ξεχαστεί.

«Πρέπει να παραμείνει έντονη για να θυμίζει ποιες πρακτικές και ποιες αντιλήψεις της ΝΔ, τότε και τώρα, πρέπει να αλλάξουν: Ο πελατειασμός και η κοινωνική αδικία. Η αδιαφάνεια και η διαφθορά. Ο υπερσυγκεντρωτισμός της εξουσίας, η νομή και η ιδιοποίησή της. Η κλεπτοκρατία και η ευνοιοκρατία υπέρ των λίγων. Οι ευθύνες δεν διαγράφονται», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Οι παθογένειες αυτές για να ξεριζωθούν απαιτούν πολιτικό θάρρος και πραγματική βούληση. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε τότε. Δεν τα έχει σήμερα. Έναν κύκλο δεν τον κλείνεις με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Τον κλείνεις αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σου. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και οι ευθύνες δεν διαγράφονται», κατέληξε.

Η δήλωση Μητσοτάκη για το 2010

Ο πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα του 2010, όταν το ακριτικό νησί συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που, όπως είπε, «δεν άξιζε το νησί».

Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση ότι αυτή η σύνδεση θα αποτελέσει πλέον μέρος του παρελθόντος, σημειώνοντας πως «θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν».

«Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά», επισήμανε, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορετική εικόνα της χώρας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «δωσ’ τα όλα»

Κουφονικολάκου: Σχέδιο Μητσοτάκη, και όχι προσωπική άποψη, η δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν θα επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη»



