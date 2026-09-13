«Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές» – Συναγερμός στις αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης

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Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε μία απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου.
Μία περαιτέρω μείωση της ροής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα χειροτέρευε την παγκόσμια κρίση προσφοράς πετρελαίου, η οποία, έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνές τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο και στέλνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά, της οικονομικής κρίσης του 2008.
Από τότε, που οι επιθέσεις drones ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον μεγάλο αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης στις 11 Σεπτεμβρίου, το Ριάντ δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών, αλλά και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει ο αγωγός εκτός λειτουργίας.
Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις, με μία από αυτές να εκτιμά ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν σε πέντε με έξι εβδομάδες, ενώ άλλη εκτίμησε ότι οι ζημιές θα μπορούσαν αποκατασταθούν ταχύτερα, ενώ η ροή του πετρελαίου θα μπορούσε να γίνεται μερικώς, παράλληλα με τις επισκευές.
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