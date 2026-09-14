Η αγωνία πριν τα γκάλοπ: Τι περιμένει ο Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ και την κλιμάκωση στα εθνικά θέματα

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να ενισχύσει την κυβερνητική φθινοπωρινή αντεπίθεση μέσω στοχευμένων οικονομικών παρεμβάσεων και της ανάδειξης της εθνικής ασφάλειας.

Η στρατηγική του Μαξίμου επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός αφηγήματος αξιοπιστίας, προβάλλοντας την οικονομική σταθερότητα ως ανάχωμα απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους κατοίκους ακριτικών περιοχών, επιδιώκοντας την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η επιτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού εξαρτάται από την ικανότητα διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας, ενώ η διεθνής ενεργειακή αστάθεια παραμένει ο κρισιμότερος παράγοντας κινδύνου.

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Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο συμπύκνωσε τη στρατηγική με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να δώσει συνέχεια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ και να μετατρέψει την πρώτη ώθηση που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις προς την κυβερνητική παράταξη σε σταθερή ανάκαμψη.

Εθνική ασφάλεια, οικονομική συνέπεια και παρεμβάσεις στην καθημερινότητα συγκροτούν τους άξονες της φθινοπωρινής αντεπίθεσης. Το δύσκολο για το Μαξίμου είναι να πείσει τους πολίτες ότι η κυβερνητική σταθερότητα έχει προσωπικό αντίκρισμα, δηλαδή ότι προσφέρει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, καλύτερες υπηρεσίες και λιγότερη ανασφάλεια.

Η επιλογή του ακριτικού νησιού απέκτησε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς συνέπεσε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλώντας την εικόνα του 2010, όταν από εκεί ανακοινώθηκε η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με τις επώδυνες οικονομικές μνήμες. Απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης τοποθέτησε την κυβερνητική υπόσχεση για ανάπτυξη με δημοσιονομική ασφάλεια. Πρόκειται για μια σύγκρουση αξιοπιστίας, με το Μαξίμου να διεκδικεί τον ρόλο του εγγυητή απέναντι στον κίνδυνο νέων περιπετειών. Το αφήγημα της αξιοπιστίας αφορά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η μάχη της αξιοπιστίας και της κοστολόγησης

Αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις για τα εισοδήματα, τον ΦΠΑ και την ενέργεια, διεκδικώντας ευθέως την κυβερνητική αλλαγή. Ωστόσο, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αναφορές στο «λεφτά υπάρχουν», δείχνει πού θα δοθεί η μάχη το επόμενο διάστημα: στην κοστολόγηση και στην εφαρμοσιμότητα των προγραμμάτων. Η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση από τη δυσαρέσκεια για τη σημερινή κατάσταση στη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών διακυβέρνησης.

Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο κοινωνικό της μήνυμα. Στο Καστελλόριζο ανακοινώθηκε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για όσους υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες και αντίστοιχη ενίσχυση ανά νοικοκυριό, με προσαύξηση για τα παιδιά. Η δωρεάν στέγαση δημόσιων λειτουργών, η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και οι παρεμβάσεις στις υποδομές συμπληρώνουν την εικόνα. Πολιτικά, το ζητούμενο είναι η κρατική παρουσία να γίνεται αντιληπτή μέσα από λύσεις σε αναγνωρίσιμα προβλήματα.

Το ίδιο μοντέλο επιδιώκεται να επεκταθεί στην προβολή των μέτρων της ΔΕΘ, με εξειδίκευση ανά κοινωνική ομάδα. Η επίκληση του «διαβατηρίου αξιοπιστίας» υπηρετεί αυτήν την προσπάθεια, καθώς όσα έχουν ήδη εφαρμοστεί παρουσιάζονται ως εγγύηση για τις επόμενες δεσμεύσεις. Εδώ, όμως, υπάρχει μια κρίσιμη χρονική απόσταση. Μέρος των παρεμβάσεων εκτείνεται πέρα από τη σημερινή θητεία, ενώ οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι άμεσες. Η κυβέρνηση καλείται, επομένως, να κερδίσει την εμπιστοσύνη προτού ολοκληρωθεί η εφαρμογή των υποσχέσεών της. Η χρονική απόσταση στην οποία εκτείνονται τα μέτρα αποτελεί, άλλωστε, και την πρώτη αιτία μουρμούρας μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών ενόψει φθινοπώρου.

Το πρώτο τεστ των δημοσκοπήσεων

Οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα αποτελέσουν τον πρώτο έλεγχο αυτής της προσπάθειας. Μια πρόσκαιρη άνοδος μετά τη ΔΕΘ δεν τεκμηριώνει ακόμη μια παγιωμένη τάση. Μεγαλύτερη σημασία έχει εάν επιστρέφουν απογοητευμένοι ψηφοφόροι, εάν ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση και εάν περιορίζεται η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα και την καθημερινή εμπειρία.

Στο εθνικό πεδίο, η επίσκεψη και οι αναφορές στην αποτρεπτική ισχύ εξυπηρετούν μια διπλή πολιτική στόχευση. Η αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία απευθύνεται στο συντηρητικό ακροατήριο, ενώ η επιμονή στον διάλογο και στο Διεθνές Δίκαιο διατηρεί τη γέφυρα προς τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Το Μαξίμου επιδιώκει να περιορίσει τις απώλειες στα δεξιά, διατηρώντας ταυτόχρονα την απήχησή του στο Κέντρο.

Υπάρχει, φυσικά, και ο κίνδυνος υπερβολής στην αξιοποίηση των εθνικών θεμάτων. Οι δηλώσεις υπουργών που συνέδεσαν την κυβερνητική αστάθεια με τον κίνδυνο τουρκικής επίθεσης προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και το «άδειασμα» του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για το Μαξίμου, η ισορροπία είναι λεπτή, καθώς η προβολή ετοιμότητας μπορεί να συσπειρώνει, όμως η καλλιέργεια φόβου μπορεί να απομακρύνει το μετριοπαθές ακροατήριο που διεκδικεί.

Ο παράγοντας Σαμαρά και η κομματική κινητοποίηση

Ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς παραμένει, ωστόσο, αστάθμητος. Η αποφυγή μιας διαρκούς προσωπικής σύγκρουσης συνδυάζεται με την προσπάθεια συγκράτησης τοπικών δυνάμεων. Παράλληλα, προετοιμάζονται αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό, στενότερη σύνδεση γραμματέων και υπουργών, καθώς και ανακοινώσεις υποψηφίων. Η οργανωτική κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων απαιτεί παρουσία και επαφή σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η μεγαλύτερη απειλή, πάντως, ενόψει του επόμενου χειμώνα είναι να απορροφηθούν οι ενισχύσεις από τις νέες ανατιμήσεις και από έναν εφιαλτικό ενεργειακό χειμώνα. Οι πιέσεις στα καύσιμα και η αβεβαιότητα για το πετρέλαιο θέρμανσης μπορούν να περιορίσουν γρήγορα το πολιτικό όφελος των εξαγγελιών. Το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης παραμένει ανοιχτό, αλλά αναδεικνύει τη δύσκολη εξίσωση του φθινοπώρου: προστασία του εισοδήματος και ταυτόχρονη διατήρηση δημοσιονομικών περιθωρίων. Η διεθνής αστάθεια ενισχύει το κυβερνητικό επιχείρημα περί ασφάλειας, ενώ συγχρόνως δυσκολεύει την οικονομική επιβεβαίωσή του.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει πολιτική πρωτοβουλία, συνεπή εφαρμογή και κομματική συσπείρωση. Η αδυναμία των αντιπάλων της να συγκροτήσουν μια ενιαία εναλλακτική πρόταση διευκολύνει τον σχεδιασμό, χωρίς όμως απαραίτητα να εξασφαλίζει την επιστροφή των χαμένων ψηφοφόρων. Εάν το φθινόπωρο αφήσει μια αίσθηση βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, η οποία θα αντέξει και μετά τις ομιλίες και τις εξαγγελίες, τότε ίσως η αντεπίθεση μετατραπεί σε ουσιαστική πολιτική ανάκαμψη.

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