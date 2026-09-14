Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία: Δεν απειλούμε, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις

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Το ακριτικό Καστελόριζο – το οποίο αποτελεί… κάρφο εν τω οφθαλμώ της Τουρκίας, λόγω της γεωγραφικής του θέσης – επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να στείλει νέα μηνύματα στην Άγκυρα, καθώς, καθώς φαίνεται, τα «ήρεμα νερά» έχουν… φουρτουνιάσει.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο νησί για την απελευθέρωσή του το 1943, επανέλαβε σε αυστηρό ύφος ότι η Ελλάδα επιδιώκει με την Τουρκία «σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Θα υπογραμμίσω, ωστόσο, ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. […] Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με τον διάλογο όμως – θα το ξαναπώ – να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο».

Μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε ως προϋπόθεση για την ευημερία και την πρόοδο του Καστελόριζου και γενικότερα της χώρας ένα τρίπτυχο: «σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως, φροντίζοντας να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα, που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή», υπογραμμίζοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι «ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή την οποία ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα, τα οποία ενισχύουν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία».

Η δήλωση Μητσοτάκη έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την αναφορά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στα ελληνοτουρκικά, οπότε και είχε τονίσει (ΣΚΑΪ) ότι «το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των Διεθνών Συμμαχιών», προσθέτοντας ότι «η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο».

Η δήλωση Γεραπετρίτη είχε προκαλέσει εντυπώσεις την «απέναντι πλευρά», σε μια στιγμή που η βαθύτερη εμπλοκή της Γαλλίας – μέσω της Meridiam – στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ προκαλεί αισιοδοξία στην Αθήνα να την υλοποίηση του έργο και προβληματισμό (αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, καμία αλλαγή θέσης) στην Άγκυρα, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι το έργο θα προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα προς την Τουρκία για την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων της γείτονος χώρας, χαρακτηρίζοντας ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι στόχοι της κίνησης Μητσοτάκη

Η κίνηση Μητσοτάκη μοιάζει να έχει διπλό στόχο:

Από τη μία πλευρά, στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και

στην Άγκυρα ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και Από την άλλη, απαντά εμμέσως στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με έμφαση στα ελληνοτουρκικά («δεν υπήρξαν ήρεμα νερά», είπε χαρακτηριστικά από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης).

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η ρητορική της Τουρκίας έχει… αλλάξει επίπεδο, καθώς επανέρχεται σε ζητήματα που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχουν κλείσει, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ και η πρόθεσή της να εντάξει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στο νομικό πλαίσιο της χώρας αυξάνει τις εντάσεις. Ωστόσο, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τον καλόπιστο διάλογο με την Άγκυρα, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποχωρεί των κεκτημένων και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ενδεικτική, πάντως, του σημείου που βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η πληροφορία ότι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης δεν έχουν προγραμματίσει συναντήσεις με Ερντογάν και Φιντάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 22 ως 28 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη, σε ένα πιο… εσωτερικό μήνυμα, ο πρωθυπουργός έγραψε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ότι «για τους “ανησυχούντες”, το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό, θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και -όπως συμφωνήθηκε- θα λάβουν την επιχειρησιακή και την τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν τον ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».

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