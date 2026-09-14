Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο – Αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί

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Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τα νέα δεδομένα και είναι πιθανό να αποδοθεί η βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο από αυτήν που απαγγέλθηκε αρχικά για θανατηφόρα έκθεση, σχετικά με γεγονότα που συνδέονται με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε την περασμένη Τετάρτη ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της κατηγορίας εκτιμάται ότι θα παίξει νέο υλικό από εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που αναμένει εντός της ημέρας από την ΕΛΑΣ ο ανακριτής της υπόθεσης.

Εφόσον υπάρξει νέος ποινικός χαρακτηρισμός της πράξης, δεν αποκλείεται το ζεύγος των κατηγορούμενων να ζητήσει νέα προθεσμία για την απολογητική διαδικασία, ώστε να λάβει γνώση του νέου κατηγορητηρίου.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη ποινή για τη θανατηφόρα έκθεση φθάνει τα 10 έτη κάθειρξης ενώ για τη βαρύτερη που αφορά την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι και ισόβια.

Για το πρώτο αδίκημα δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση, παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάτι που προβλέπεται για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αμέλεια ή δόλος;

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιδιωτικό ιατρείο, δεν εγείρει μόνο το ερώτημα εάν τότε που τραβήχτηκε ήταν ζωντανός ή είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά ενδέχεται να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Αυτό είπε νωρίτερα στο ΕΡΤnews o δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος επισημαίνοντας ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη δεν στοιχειοθετεί αμέλεια αλλά ενδεχομένως και δόλο.

«Ακούσαμε ότι τον αφήσαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε ειδικότερα στη δικογραφία, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει ασκήθηκε μία πολύ σοβαρή ποινική δίωξη με τη διάταξη του άρθρου 308, σύμφωνα με την οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορά περιπτώσεις κατά την οποία κάποιος που έχει την ευθύνη κάποιου άλλου προσώπου ή τον καθιστά αβοήθητο, δεν του παρέχει την αναγκαία φροντίδα, την αναγκαία νοσηλεία, εν προκειμένω, με αποτέλεσμα και τον θάνατο του. Πρόκειται για διάταξη η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 10 ετών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή», είπε ο δικηγόρος.

«Κάθε γιατρός έχει μια εγγυητική θέση απέναντι στον οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του σε οποιοδήποτε χώρο και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται στο ιατρείο του και ο ίδιος με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του τον εκθέσει σε κίνδυνο και τον καταστήσει αβοήθητο», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης, υπενθυμίζοντας ότι είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που κρίθηκαν ένοχοι ιατροί γιατί δεν παρασχέθηκε η αναγκαία βοήθεια με αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο δικηγόρος αναφορικά με τη φωτογραφία, τη διαγραφή της, την καθυστέρηση κλήσης στο ΕΚΑΒ εγείρει και τις διαστάσεις συγκάλυψης. «Αυτό είναι αμέλεια ή μπορεί να είναι κάτι παραπάνω και να υπάρχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου», είπε χρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης έχει ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε δίωξή τους για ανθρωποκτονία. «Όταν τελείς μια πράξη επισφαλή που γνωρίζεις ότι είναι παράνομη όπως έχει κριθεί από τον νομοθέτη αν γίνει από ανειδίκευτο γιατρό, προχωράς στο να την τελέσεις με αυτές τις συνθήκες αποδέχεσαι το ενδεχόμενο αφαίρεσης ζωής, και αυτό είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου. Ελπίζω σε αυτή την κατεύθυνση να οδηγηθεί η εισαγγελία», έχει δηλώσει.

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