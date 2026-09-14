Τι πρέπει να  γνωρίζετε για τους κιρσούς κάτω άκρων

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Οι κιρσοί των κάτω άκρων, είναι μονό αισθητικό πρόβλημα, πως αντιμετωπίζονται και ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες; Αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με αυτό το ιατρικό πρόβλημα, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής μας, απασχολούν τους ασθενείς, γι’ αυτό και η έγκαιρη ενημέρωση από τους ειδικούς είναι απαραίτητη.

Στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και σε πολλά άλλα μας απαντάει ο κ. Σοφοκλής Τραχανέλλης, Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital.

Είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα;

Αν και ένας από τους συχνούς λόγους που κάποιος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους κιρσούς είναι ο αισθητικός, οι κιρσοί αποτελούν και ιατρικό πρόβλημα, λόγω των πιθανών επιπλοκών τους. Σημαντικότερες επιπλοκές είναι η θρόμβωση, η αιμορραγία και η δερματικές αλλοιώσεις, όπως η λιποδερματοσκλήρυνση και τα χρόνια έλκη. Αυτές οι επιπλοκές σπάνια αποτελούν απειλή για τη ζωή, όμως είναι σημαντικότατες για την ποιότητα ζωής. Επίσης οι κιρσοί μπορεί να προκαλέσουν και συμπτώματα, όπως αίσθημα βάρους, κούραση, πόνο, κνησμό, μη αναστρέψιμη μελάγχρωση (μαύρισμα – μελάνιασμα) του δέρματος και άλλα.

Πώς αντιμετωπίζονται;

Η οριστική αντιμετώπιση των κιρσών είναι αμιγώς επεμβατική. Κανένα από τα μη επεμβατικά μέσα δε μπορούν να προκαλέσουν ύφεση της νόσου, ούτε να εξαφανίσουν τις αντιαισθητικές φλέβες.

Τι εννοούμε όταν λέμε ενδαγγειακό LASER ή RF;

Είναι νεότερες τεχνικές οι οποίες είναι λιγότερο επεμβατικές και πιο φιλικές για τον ασθενή. Προσφέρουν ανώδυνη αντιμετώπιση, μικρότερη μετεγχειρητική περίοδο ανάρρωσης, γίνονται χωρίς τομές και ράμματα και έχουν εξίσου καλό αποτέλεσμα με τις κλασικές μεθόδους. Επίσης μια νεότερη εναλλακτική μέθοδος μου χρησιμοποιείται είναι η σύγκλιση της σαφηνούς με κυανοακρυλική κόλλα. Είναι ασφαλής, ακόμη λιγότερο επεμβατική και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν απαιτεί καν τη χορήγηση αναισθησίας ή τη χρήση κάλτσας μετεπεμβατικά.

Πόσο επώδυνη είναι η αντιμετώπιση τους;

Με τη χρήση των καινούριων τεχνικών είναι μια επέμβαση ανώδυνη, χωρίς ιδιαίτερη μετεπεμβατική ταλαιπωρία. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μόνο για μερικές ώρες και οι περισσότεροι ασθενείς δεν νιώθουν καν την ανάγκη χρήσης παυσίπονων.

Είναι ασφαλείς οι επεμβάσεις στις φλέβες;

Πρόκειται για επεμβάσεις που γίνονται κατά κόρον καθημερινά και οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπανιότατες και εύκολα αντιμετωπίσιμες.

Τα πρηξίματα στους αστραγάλους και οι πόνοι που έχω οφείλονται στους κιρσούς;

Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να έχουν πολλαπλά αίτια, αλλά πολύ συχνά οφείλονται στους κιρσούς. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με βεβαιότητα αν η επέμβαση θα προκαλέσει μόνιμη ύφεση αυτών των συμπτωμάτων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση βελτιώνεται σημαντικά.

Έχει μόνιμο αποτέλεσμα η επέμβαση;

Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος. Υπάρχουν πολλαπλά φλεβικά συστήματα στα κάτω άκρα. Όταν πραγματοποιείται κάποια φλεβική επέμβαση θεραπεύονται μόνο οι φλέβες που πάσχουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε αν θα κιρσοποιηθούν άλλες φλέβες στο μέλλον.

Σε τι υπερτερούν οι νεότερες τεχνικές έναντι του κλασικού χειρουργείου;

Είναι πιο φιλικές προς τον ασθενή, λιγότερο τραυματικές και έχουν μικρότερη περίοδο αποθεραπείας. Γίνονται χωρίς τομές, συνήθως δε χρειάζεται να γίνουν ράμματα, δεν προκαλούν μεγάλα αιματώματα και είναι πιο ανώδυνες. Μειώνεται επίσης η πιθανότητα τραυματισμού νεύρων. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες προχωρημένες περιπτώσεις φλεβικής ανεπάρκειας στις οποίες δεν ενδείκνυνται οπότε η κλασική χειρουργική παρέμβαση έχει ακόμη θέση στις μέρες μας.

Πότε είναι η κατάλληλη περίοδος να τους αντιμετωπίσω;

Το πότε θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση έχει κυρίως να κάνει με το πότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απουσιάσει κάποιες μέρες από την εργασία του. Εξαίρεση αποτελούν άλλες καταστάσεις, όπως η θρομβοφλεβίτιδα, όπου η ανάγκη αντιμετώπισης γίνεται πιο επιτακτική.

Έχει νόημα η επέμβαση σε προχωρημένες περιπτώσεις που υπάρχουν επιπλοκές στο δέρμα;

Κάποιες επιπλοκές των προχωρημένων κιρσών όπως η μελάγχρωση είναι μη αναστρέψιμες ή μειώνονται ελάχιστα μετά την επέμβαση. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη στο δέρμα. Επίσης η επέμβαση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως τα υποτροπιάζοντα φλεβικά έλκη.

Πόσο χρόνο πρέπει ο ασθενής να φοράει την κάλτσα μετά το χειρουργείο και πότε μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του;

Συνήθως συνιστάται η χρήση κάλτσας για 10-15 ημέρες μετά την επέμβαση. Γενικότερα όμως η χρήση κάλτσας πριν και μετά την επέμβαση έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του προβλήματος.

Ανάλογα τη σοβαρότητα του προβλήματος και την τεχνική που θα πραγματοποιηθεί η ανάρρωση κρατάει από 5 έως 15 μέρες συνήθως. Η επιστροφή στην εργασία εξαρτάται επίσης από το είδος της εργασίας. Γενικά είναι καλό να αποφευχθεί η ορθοστασία και η άρση βάρους τις πρώτες ημέρες. Ο ασθενής είναι περιπατητικός από την πρώτη στιγμή, αλλά ιδανικά συνιστάται ανάπαυση τις πρώτες ημέρες.

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