Τριετίες: Η «παγίδα» του ξεπαγώματος, οι εργοδοτικές αντιστάσεις και το «αγκάθι» της χαμένης δεκαετίας

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Σχεδόν δυόμισι χρόνια από τη μέρα που το «ξεπάγωμα» των τριετιών πλασαρίστηκε ως η μεγάλη μισθολογική νίκη για τον ιδιωτικό τομέα, η σκληρή πραγματικότητα της αγοράς αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα. Η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας αποδεικνύεται στην πράξη «δώρον άδωρον» για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, την ώρα που οι εργοδοτικές αντιστάσεις κρατούν σθεναρά τις αμυντικές τους γραμμές.

Τα νούμερα του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αποτυπώνουν την αλήθεια χωρίς ωραιοποιήσεις: μόλις ένα 10% με 12% των χαμηλόμισθων (περίπου 100.000 έως 120.000 άτομα) κατάφερε να δει έστω ένα ευρώ παραπάνω στην τσέπη του. Για όλους τους υπόλοιπους, η στασιμότητα παραμένει απόλυτη. Το νομικό «παράθυρο» του συμψηφισμού επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απορροφούν την αύξηση της τριετίας μέσα στις ήδη καταβαλλόμενες «οικειοθελείς παροχές». Έτσι, όποιος έπαιρνε έστω και λίγο πάνω από τον κατώτατο, δεν είδε την παραμικρή διαφορά στον λογαριασμό του.

Για τους λίγους δικαιούχους του κατώτατου μισθού, το πλαίσιο ορίζει προσαύξηση 10% για τους υπαλλήλους στην πρώτη τριετία (5% για τους εργατοτεχνίτες), η οποία φτάνει το 20% στη δεύτερη και ταβανάρει στο 30% στην τρίτη τριετία (15% στη 12ετία για τους εργατοτεχνίτες).

Πίσω από τις διακηρύξεις για «εταιρική κοινωνική ευθύνη», οι εργοδοτικοί φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) συνεχίζουν να προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις, μπλοκάροντας κάθε προσπάθεια ουσιαστικής διάχυσης των αυξήσεων στην αγορά. Ο επιχειρηματικός κόσμος ξεκαθαρίζει ότι αρνείται να δεχτεί διοικητικές επιβολές αυξήσεων αν αυτές δεν συνδέονται με μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, οι εργοδότες διαμηνύουν πως για να απορροφηθεί το όποιο μισθολογικό κόστος, η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε νέα, επιθετική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μετακυλίοντας ουσιαστικά το βάρος στο ασφαλιστικό σύστημα.

Το μεγαλύτερο σημείο τριβής παραμένει η αναδρομικότητα. Ο ΣΕΒ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση για την περίοδο 2012–2023, χαρακτηρίζοντας «κόκκινη γραμμή» τη διαγραφή της 12ετίας, καθώς τυχόν αναδρομικές διεκδικήσεις θεωρούνται από τις επιχειρήσεις ως «νάρκη» στη βιωσιμότητα των ισολογισμών τους.

Απέναντι σε αυτό το τείχος, η ΓΣΕΕ και τα σωματεία δίνουν μάχη για τρία βασικά αιτήματα: την πλήρη αναγνώριση της «χαμένης» 12ετίας που χαρίστηκε εργοδοτικά, την κατάργηση του συμψηφισμού ώστε η προσαύξηση να μπαίνει πάνω στον πραγματικό καταβαλλόμενο μισθό, και την ακαριαία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

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