Ευβοϊκή Ζύμη: Ποντάρει στη «Ζύμη Ψαχνών» και ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά

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Την περίοδο της επιστροφής στα σχολεία αξιοποιεί εμπορικά η Ευβοϊκή Ζύμη, ενισχύοντας την προβολή της σειράς «Ζύμη Ψαχνών» και επιχειρώντας να διευρύνει την παρουσία των προϊόντων της στην καθημερινή κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών.

Η εταιρεία, με αφετηρία και παραγωγική αναφορά τα Ψαχνά Ευβοίας, τοποθετεί στο επίκεντρο της επικοινωνίας της προϊόντα που συνδέονται με το σχολικό κολατσιό και την ανάγκη των οικογενειών για εύκολες και γρήγορες επιλογές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια και σπανακοτυροπιτάκια, τα οποία διατηρούνται στην κατάψυξη και μπορούν να ψήνονται ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες. Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί τα φύλλα ζύμης ως βάση για την παρασκευή διαφορετικών αλμυρών και γλυκών προϊόντων στο σπίτι.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευβοϊκής Ζύμης να συνδέσει το χαρτοφυλάκιό της με διαφορετικές περιστάσεις κατανάλωσης και να αξιοποιήσει περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, παράλληλα, στην ελληνική ταυτότητα της εταιρείας. Η ονομασία «Ζύμη Ψαχνών», η οποία συνοδεύει τα προϊόντα της, παραπέμπει ευθέως στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η επιχειρηματική δραστηριότητα και αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορικής της ταυτότητας.

Η Ευβοϊκή Ζύμη επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει τη σύνδεση του brand με την ελληνική παραγωγή, σε μια αγορά στην οποία η προέλευση των προϊόντων και η ταυτότητα του παραγωγού αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για μέρος του καταναλωτικού κοινού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η συμμετοχή της εταιρείας στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία συγκεντρώνει ελληνικές επιχειρήσεις που διατηρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας, παραγωγής και δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Με το φετινό «back to school», επομένως, η Ευβοϊκή Ζύμη δεν περιορίζεται στην προώθηση συγκεκριμένων κωδικών. Επιχειρεί να ενισχύσει συνολικά την αναγνωρισιμότητα της «Ζύμης Ψαχνών», συνδέοντας την ελληνική προέλευση του brand με προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και με μία από τις περιόδους κατά τις οποίες αλλάζουν σημαντικά οι αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες των οικογενειών.

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