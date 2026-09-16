ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η «μηχανή» των παραχωρήσεων, τα 2,2 δισ. ρευστότητας και οι νέες επενδύσεις

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Σε μια νέα φάση περνά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το επιχειρηματικό της μοντέλο να στηρίζεται όλο και περισσότερο στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις, οι οποίες δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, ενώ την ίδια στιγμή ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη μετατόπιση. Οι παραχωρήσεις συνεισφέρουν πλέον το 63% της συνολικής προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας, η κατασκευή διατηρεί ένα ανεκτέλεστο που, μαζί με τα προς υπογραφή έργα, φθάνει τα 8,9 δισ. ευρώ και τα συνολικά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώνονται, σε pro forma βάση, στα 2,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για τρεις διαφορετικές «δεξαμενές» ανάπτυξης: τις παραχωρήσεις που προσφέρουν μακροχρόνιες ροές, την κατασκευή που διαθέτει υψηλή ορατότητα έργων και τη χρηματοοικονομική ισχύ που επιτρέπει την αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Κέρδη 83,4 εκατ. ευρώ

Στο πρώτο εξάμηνο τα έσοδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθαν σε 2,102 δισ. ευρώ, από 1,957 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 356,3 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να ενισχύεται στο 17% από 16,2%.

Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης στην τελική γραμμή. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 83,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,1%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 0,83 ευρώ από 0,68 ευρώ.

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στις παραχωρήσεις. Τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν κατά 32,3%, στα 342,6 εκατ. ευρώ, ενώ το adj. EBITDA ενισχύθηκε κατά 35,2%, στα 225,4 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική είναι πλέον η είσοδος της Εγνατίας Οδού, η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά και απέφερε έσοδα 78,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση της συνεισφοράς της τα επόμενα χρόνια, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες ανάταξης και η παραχώρηση περνά σε πλήρη λειτουργική ωρίμανση.

Σημαντική παραμένει και η συμβολή της Αττικής Οδού. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 4,2%, με την κυκλοφορία να ενισχύεται κατά 2,4% και τη λειτουργική κερδοφορία κατά 7,7%. Η τάση στην κίνηση παρέμεινε θετική και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παραχωρήσεων είναι η μεγάλη διάρκειά τους. Αυτοκινητόδρομοι και άλλες υποδομές δημιουργούν επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος πολλών ετών, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές.

«Ορατότητα» 8,9 δισ. στην κατασκευή

Το δεύτερο ισχυρό σκέλος παραμένει η κατασκευή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία κατά 32,7%.

Στις 30 Ιουνίου το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο ανερχόταν σε 6,9 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. στο τέλος του 2025. Μαζί με έργα ύψους 2 δισ. ευρώ που βρίσκονται προς υπογραφή, το συνολικό ανεκτέλεστο φθάνει τα 8,9 δισ. ευρώ.

Έχει σημασία και η σύνθεσή του: το 54% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου και άλλο 25% ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων. Συνολικά, δηλαδή, το 79% συνδέεται με ιδιωτικές ή ίδιες επενδύσεις, ενώ το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην ενέργεια. Τα έσοδα του τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μειώθηκαν στα 864,7 εκατ. ευρώ από 899,6 εκατ. ευρώ, ενώ το adj. EBITDA υποχώρησε στα 25,1 εκατ. από 71,2 εκατ. ευρώ.

Η σύγκριση, πάντως, επηρεάζεται από κέρδη που είχαν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 από την πώληση της μονάδας ΗΡΩΝ 1. Η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή παρήγαγε 1,3 TWh, ενώ ο ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο 10% στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών του.

Τι σημαίνει το χρέος των 3,82 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάρθρωση του δανεισμού, καθώς τα ενοποιημένα μεγέθη χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση.

Σε επίπεδο Ομίλου, το pro forma προσαρμοσμένο καθαρό χρέος ανέρχεται σε 3,82 δισ. ευρώ, μειωμένο από 4,30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σχεδόν το σύνολο, όμως, αφορά μακροπρόθεσμο project finance, δηλαδή χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία, οι οποίες αποπληρώνονται από τις ταμειακές ροές που παράγουν τα ίδια τα έργα.

Πάνω από το 85% αυτού του δανεισμού αφορά τις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Αττικής Οδού και της Νέας Εγνατίας Οδού, ενώ η μέση διάρκεια των χρηματοδοτήσεων είναι περίπου 20 χρόνια. Εξαιρουμένου του project finance και συνυπολογίζοντας τα κεφάλαια από την πρόσφατη διάθεση μετοχών, η καθαρή θέση διαμορφώνεται σε θετικό ταμείο 280 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, με το μεσοσταθμικό κόστος να βρίσκεται περίπου στο 3,8%.

«Πυρομαχικά» 2,2 δισ. ευρώ

Η χρηματοοικονομική εικόνα ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, από την οποία αντλήθηκαν 659 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Σε pro forma βάση, τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου φθάνουν πλέον τα 2,2 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,3 δισ. βρίσκονται στη μητρική.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από S&P και Moody’s, με αξιολογήσεις «BBB-» και «Baa3» αντίστοιχα, γεγονός που διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης του Ομίλου στις αγορές χρηματοδότησης.

Οι επενδύσεις στο πρώτο εξάμηνο έφθασαν περίπου τα 296 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε έργα όπως η Εγνατία Οδός, ο ΒΟΑΚ, το IRC και ο Νέστος. Στο ποσό περιλαμβάνεται και η απόκτηση ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο στοίχημα

Η εικόνα που σχηματίζεται είναι ενός Ομίλου που μετακινεί σταδιακά το κέντρο βάρους του από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα σε ένα μοντέλο όπου μεγαλύτερο μέρος της αξίας παράγεται από υποδομές που κατασκευάζει, χρηματοδοτεί και στη συνέχεια εκμεταλλεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Εγνατία Οδός βρίσκεται ακόμη στην αρχή της περιόδου ωρίμανσής της, το μεγάλο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο δημιουργεί ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και η ενισχυμένη ρευστότητα αφήνει χώρο για νέες κινήσεις.

Το στοίχημα πλέον για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι να μετατρέψει αυτό το χαρτοφυλάκιο έργων και κεφαλαίων σε ακόμη μεγαλύτερες επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Και, κυρίως, να επιλέξει πού θα κατευθύνει τα σημαντικά επενδυτικά «πυρομαχικά» που έχει συγκεντρώσει για την επόμενη ημέρα.

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