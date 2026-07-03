Κώστας Φραγκολιάς: «Εισέβαλε» στο πλατό με μηχανή και ξανθό μαλλί – Άφωνη η Τσιμτσιλή (Video)

Μια ανατρεπτική είσοδο έκαναν ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος στο σημερινό Happy Day, «εισβάλλοντας» στο πλατό με τις μηχανές στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε όταν οι δυο τους έβγαλαν τα κράνη, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της να μένουν με το στόμα ανοιχτό, αντικρύζοντας τον Κώστα Φραγκολιά με ξανθό μαλλί.

«Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;», σχολίασε έκπληκτη η οικοδέσποινα του Happy Day, που δεν γνώριζε τίποτα για την αλλαγή στην εμφάνιση του συνεργάτη της.

«Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες», της απάντησε με χιούμορ ο Κώστας Φραγκολιάς.

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