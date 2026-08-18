Καιρός: Κλείδωσε… καυτό τριήμερο, μετά τις βροχές – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

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Καθώς οδεύουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, φαίνεται ότι δεν… ξεμπερδέψαμε με τη ζέστη, αν και το φετινό καλοκαίρι μας φέρθηκε… γλυκά.

Ο καιρός θα είναι άστατος τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, πριν το σκηνικό αλλάξει αισθητά προς το τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου, η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα, με τη ζέστη να κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο και τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να αγγίζει τοπικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν ήδη σημαντική άνοδο των θερμοκρασιών από την Παρασκευή, ενώ σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν γενικά τα 5 μποφόρ.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου στους 33-34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 34 βαθμούς.

Από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, τα φαινόμενα περιορίζονται περισσότερο στα ορεινά, ενώ σταδιακά επικρατεί πιο σταθερό και θερμό σκηνικό.

Από την Παρασκευή αλλάζει το σκηνικό, ζέστη το Σαββατοκύριακο

Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ και τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr δείχνουν θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς στην Αθήνα.

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου αναμένεται να αποτελέσει την πιο θερμή φάση της εβδομάδας, με αρκετές περιοχές να βλέπουν τον υδράργυρο στους 38-39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμη υψηλότερα. Σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν ακόμη και τιμές γύρω στους 40 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 36-37 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί στους 34-36 βαθμούς.

Κολυδάς: Δε μιλάμε για καύσωνα, 23-26 Αυγούστου οι θερμότερες ημέρες

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ το θερμότερο διάστημα εντοπίζεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου

«Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32–33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24–26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39–40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32–33°C περνάμε σταδιακά στους 36–37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37–38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40–41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πρόκειται επομένως για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και την Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28–29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας

Με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό «καύσωνας».

Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες —ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω— θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μετά τις 24–25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών. Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4–6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.

Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38–40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα.

Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε την ισχυρή θερμή τάση ως το πιο αξιόπιστο μήνυμα της πρόγνωσης και περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις για να διαπιστώσουμε εάν το θερμό επεισόδιο θα περάσει τελικά το κατώφλι του καύσωνα.

Όσα ΜΜΕ κάνουν αναπαραγωγή του παρόντος καλούνται να τηρήσουν μετρημένη γραμμή πέραν τίτλων εντυπωσιασμού».

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