Μεγάλη φωτιά στη Θεσπρωτία: «Μάχη» με δύο εστίες στον Κάμπο Παραμυθιάς – Ήχησε τα 112 για εκκένωση του οικισμού Γαλατά

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία, όπου εκδηλώθηκαν δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε αγροτοδασική και δασική έκταση, με διαφορά μόλις 20 λεπτών.

Η δεύτερη εστία εντοπίστηκε μέσα σε δασική έκταση, κοντά στο σημείο όπου είχε ξεσπάσει η αρχική πυρκαγιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν αρχικά 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν στη συνέχεια και αυτή την ώρα δίνουν μάχη με τις φλόγες 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

«Απομακρυνθείτε»

Αρχικά οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές, ωστόσο λίγα λεπτά μετά τις 5.30 οι φλόγες άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς τον οικισμό Γαλατά. Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού με κατεύθυνση προς τον οικισμό Καριώτη.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών.

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